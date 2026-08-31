Zoals wel vaker was Wout Weghorst afgelopen week een van de meest opvallende spelers op de Nederlandse velden. Hij scoorde voor FC Twente tegen Qarabag en SC Cambuur, maakte bekend te gaan trouwen met zijn geliefde en zorgde voor een opvallend interview. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hadden dus genoeg te bespreken over de topvoetballer.

Weghorst keerde deze zomer terug bij FC Twente. Hij had daar in zijn eerste weken moeite met scoren, maar kwam de afgelopen wedstrijden los. Tegen Qarabag hielp hij met een knappe goal de Tukkers aan de groepsfase van de Conference League en ook in de VriendenLoterij Eredivisie scoorde hij. Tegen SC Cambuur maakte hij een treffer in het met 1-4 gewonnen duel.

Zijn interviews rondom die wedstrijden maakten ook het nodige los. De gelovige spits bedankte God na de spannende Conference League-wedstrijd en voelde dat hij 'hulp van boven had'. Toen hij zondag voor de camera verscheen nadat hij bekend had gemaakt te trouwen en scoorde tegen Cambuur, antwoordde Weghorst als volgt. "Ik kreeg vanochtend door in het gebed dat ik mijn vrouw moest bemoedigen en het erop moest zetten. Ik ben normaal nooit zo van Instagram of dingen naar buiten brengen. Alleen nu had ik zoiets van: dan mag de hele wereld het weten."

Moeilijke weken voor Wout Weghorst

Genoeg om te bespreken dus voor Ellen Hoog en Naomi van As, die het onderwerp aansnijden in hun podcast voor Sportnieuws.nl. "Wout Weghorst moet lekker zelf weten wie hij bedankt", stelt Hoog. Daar is Van As het mee eens. "Hij begon het interview meteen met een dankje richting God. Ik haak dan eerlijk gezegd wel een beetje af", moet ze wel bekennen. Hoog vult aan. "Hij heeft moeilijke weken gehad waarin hij niet scoorde, het allemaal moeizaam ging. En nu was God er en voelde hij dat."

De ontboezeming van Weghorst zorgde uiteraard voor wat reacties. Daar moet hij maling aan hebben, vindt Van As. "Iedereen vindt overal wat van. Hier vinden mensen ook weer wat van. We weten allemaal dat hij heel gelovig is, En dat hij elke ochtend een gebed doet, waarschijnlijk elke middag, elke avond. Good for him. Als hij daar steun door voelt of zich gesterkt voelt door zijn geloof. Ik kan er niet wakker van liggen." Hoog is het daar mee eens. "Ieder zijn ding toch?"

Wout Weghorst geeft kleur

Los van zijn sportieve prestaties zorgt Weghorst volgens Hoog ook voor iets extra's met dit soort interviews. "Hij is gewoon anders. Hij geeft wel kleur. Er is altijd wel iets rondom Weghorst. Daar kunnen we toch gewoon lekker van genieten met z'n allen?" Lachend voegt ze er wel aan toe. "Hij heeft God niet in één interview bedankt. Voor elke camera die er stond heeft hij even God bedankt." Van As: "Het zat hem hoog."

De 34-jarige Weghorst vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Ajax en tekende vervolgens bij Twente. Daar scoorde hij in de eerste zes duels slechts één keer. Hij maakte een goal in de Europa League-wedstrijd tegen Ferencváros. Nu staat de teller na acht duels dus op drie treffers.

Luister de podcast

In de nieuwe aflevering van EN Door met Sportnieuws.nl nemen Ellen Hoog en Naomi van As de Nederlandse prestaties op het WK hockey door. Heel even wordt er aan een Belgisch complot gedacht. Verder aandacht voor Femke Broeders-Bol die de wereld maar blijft verbazen, het openhartige verhaal van schaatsicoon Jochem Uytdehaage en de opschudding die Wout Weghorst deze week wist te veroorzaken. Verder roept de wietlucht op de US Open onsmakelijke herinneringen op. Luister de podcast in je favoriete podcastapp.