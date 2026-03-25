Mats Rots beleeft een droomseizoen en meldt zich daardoor met een flinke dosis vertrouwen bij Jong Oranje. De twintigjarige linksback van FC Twente is dit seizoen niet meer weg te denken uit de basis en hoopt die vorm nu ook door te trekken bij Jong Oranje, dat voor een cruciaal EK-kwalificatieduel met Noorwegen staat. "Het is wel even nieuw dat er écht interesse is vanuit grote clubs", vertelt Rots aan Sportnieuws.nl.

De ontwikkeling van Rots ging dit seizoen als een speer. Een jaar geleden werd hij nog verhuurd aan Heracles Almelo om ervaring op te doen. "Het plan was om daar een half jaar vlieguren te maken, zodat ik daarna zou kunnen strijden om mijn plek bij FC Twente", vertelt de linksback, die dit seizoen vanaf meet af aan een vaste waarde is. "Ik heb nog geen Eredivisiewedstrijd gemist, dat is toch best wel bijzonder in je eerste volledige jaar."

Verdedigend móét het beter

Met vier goals en drie assists in de Eredivisie laat de Jong Oranje-verdediger behoorlijk van zich horen. Toch weet hij dat er nog genoeg ruimte voor verbetering is, met name in het verdedigende werk. "Als ik op training soms even sta te slapen, dan zegt Daan (zijn broer die ook bij FC Twente speelt, red.) daar altijd direct wat van", stelt Rots.

"Als ik dat verbeter, word ik nóg interessanter voor clubs. Aanvallend gaat het top, maar in het verdedigen moet ik nog wat stabieler worden. Het is al beter geworden, maar dat is wel een verbeterpunt", zegt het zelfkritische toptalent.

Nieuwe fase voor Rots

De sterke prestaties van de Jong Oranje-speler blijven ook buiten Enschede niet onopgemerkt. De naam van Rots valt de laatste maanden steeds vaker bij topclubs als Ajax en PSV. Zelf blijft hij daar nuchter onder. "Het is wel even nieuw dat er écht interesse is vanuit grote clubs", erkent hij. "Maar het is niet moeilijk, hoor."

"Ik vind dat ik er wel goed mee omga en anders heb ik altijd Daan, die mij wel met beide benen op de grond houdt", lacht hij. "Er zijn ook genoeg voorbeelden van spelers die er vroeg stonden en toen ineens minder waren. Als ik uit de hoogte ga doen, komt dat sneller. Dus ik blijf met beide benen op de grond."

Dromen van EK

Eerst ligt de focus echter volledig op Jong Oranje. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger staat voor een cruciale EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen en kan zich geen misstap veroorloven. "Je hoopt natuurlijk dat je het EK haalt, dus dan móéten we winnen", zegt Rots, die met Jong Oranje voor directe plaatsing wil gaan. Na vier wedstrijden hebben ze echter pas vijf punten en zijn ze terug te vinden op plek vier in de poule.

Rots denkt niet aan grote Oranje

Ondanks dat Rots zich stormachtig ontwikkeld, denkt hij voorlopig nog niet aan het grote Oranje. "Dat is helemaal niet aan de orde. Ik moet eerst lekker mijn best doen en als die uitnodiging komt, dan is dat een héél grote eer. Ik had zelf überhaupt niet verwacht dat het nu al zo goed zou gaan en dat er veel interesse van clubs en mensen zou zijn. Nu moet ik gewoon lekker doorgaan, want ik zit er lekker in", besluit hij.