Tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen Fortuna Sittard en FC Twente legden de camera's zaterdag iets opvallends vast. Fortuna-speler Mohamed Ihattaren zat samen met FC Twente-directeur Erik ten Hag op de tribune. De twee leken het goed te kunnen vinden.

Ihattaren is geblesseerd en nam dus plaats op de tribune in het stadion in Sittard. Hij werd vroige week tegen FC Volendam al in de rust gewisseld met hamstringklachten. Het is nog niet bekend hoe lang hij uit de roulatie ligt, maar het duel met FC Twente kwam in ieder geval te vroeg.

Dus keek hij vanaf de tribune naar de 2-1 nederlaag van zijn ploeg. Fortuna maakte al na vijf minuten de openingsgoal via Dimitris Limnios. In de tweede helft kwam FC Twente op voorsprong dankzij doelpunten van Daan Rots en Krystian Hlynsson.

Onderonsje

Ook technisch directeur Ten Hag van de uitploeg zat in het publiek. Hij werd samen gespot met Ihattaren en ze begroetten elkaar hartelijk. Er volgde een goed gesprek, waarbij beiden een grote glimlach op het gezicht hebben. De inhoud van de conversatie laat zich echter raden.

De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Ajax. De aanvallende middenvelder speelde in 2022 een halfjaar op huurbasis voor de Amsterdammers, waar Ten Hag toen nog trainer was. Het lukte Ihattaren echter niet om in die periode zijn voetbalcarrière op de rit te krijgen.

In 2024 maakte hij een nieuwe start in de Eredivisie bij RKC Waalwijk en een jaar later maakte hij de overstap naar Fortuna Sittard. Dit seizoen is hij een van de smaakmakers in de ploeg van coach Danny Buijs. Hij maakte zes goals en gaf tien assists in 24 Eredivisie-duels.

Strijd om derde plek

Door de zege op Fortuna blijft FC Twente volop meestrijden om de derde plek in de VriendenLoterij Eredivisie. De ploeg van trainer John van den Brom komt op 47 punten, 2 punten minder dan nummer 3 NEC en evenveel als het als vierde geklasseerde Ajax. De concurrenten komen zondag nog in actie. Fortuna staat elfde.