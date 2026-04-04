Een dramatisch Ajax heeft zichzelf een slechte dienst bewezen in de Johan Cruijff ArenA. Er werd met 2-1 verloren van FC Twente en daarmee wordt het bereiken van de felbegeerde tweede plaats steeds moeilijker. Maar de zorgen zijn groter dan dat: tal van spelers zakten door de ondergrens op deze pijnlijke avond. Ajax zit in de problemen.

Hoewel de belangen van deze wedstrijd torenhoog waren, begon Ajax bar slecht aan het duel met FC Twente. In eigen huis werden de Amsterdammers het eerste kwartier van het kastje naar de muur gestuurd. Ze kregen geen grip op de aanvallen van FC Twente en konden zelf geen fatsoenlijke aanval opzetten. Het zal niet de start geweest zijn die Oscar Garcia voor ogen had. Zijn belofte dat hij Ajax-voetbal wil laten terugkeren, loste hij deze helft in ieder geval niet in. Het was pover, slordig en ondermaats.

Dramatische start

Ajax kreeg in dat eerste kwartier ook direct een tegengoal te verwerken, waarbij Wout Weghorst een negatieve hoofdrol speelde. Hij verloor de bal op het middenveld, zette even de achtervolging in maar staakte die toen hij merkte dat zijn directe tegenstander sneller was. Hierdoor kreeg Twente vrije doorloop naar het randje van het strafschopgebied van Ajax. Uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van Feyenoord-huurling Ramiz Zerrouki, die scoorde met een strak schot in de korte hoek.

Normaliter zou dit alarmfase 1 voor Ajax zijn, maar dat was allerminst te zien op het veld. Pas in de 32e minuut creëerden de Ajacieden de eerste uitgespeelde kans, die was dan wel weer direct raak. Weghorst maakte zijn verdedigende fout van even daarvoor enigszins goed. Hij schoot Ajax kiezelhard op voorsprong. Een saillant detail: zijn laatste goal in dienst van Ajax was in het uitduel met FC Twente in oktober van vorig jaar.

Josip Sutalo

Even leek het alsof Ajax door zou drukken na deze positieve opsteker, maar niets bleek minder waar te zijn. De rust werd met een 1-1 stand bereikt, maar na de thee ging het weer bijna mis. In de 48e minuut kreeg Josip Sutalo zonder enkele druk de bal aangespeeld, maar liet deze zo van zijn voet springen op 20 meter van zijn eigen doel. Sam Lammers kon gevaarlijk schieten, maar dat schot werd nog geblokt. Vervolgens was Youri Baas scherp op de rebound van Daan Rots. Dat Sutalo daarna nog in het veld stond, mag een wonder heten. Hij was een continue bron van onrust binnen Ajax.

Twente was oppermachtig in de tweede helft en kreeg het gros van de kansen in Amsterdam. Wat Garcia ook probeerde, hij kreeg Ajax niet aan de praat. Hij probeerde creativiteit te brengen met Oscar Gloukh, maar ook hij was ongelukkig in zijn acties. De Israëliër sprak deze week met Jordi Cruijff over zijn gebrek aan speeltijd, maar bewees zichzelf geen goede dienst in dat licht.

Maar Sutalo spande absoluut de kroon. De centrale verdediger van Ajax was in dienst van het Kroatische elftal al belabberd in het duel met Brazilië en trok die lijn voor het gemak door in Amsterdam. Continu was hij aan het schutteren in de defensie van Ajax en in de 80e minuut werd dat fataal. Hij verloor een simpel duel waarna zijn tegenstander de bal kon klaarleggen voor Van Rooij.

Champions League-voetbal

De rechtsback van Twente stak de hele helft van Ajax over, met Sutalo in de achtervolging. Hij werd in eigen zestien vervolgens kinderlijk uitgekapt waarna Van Rooij de bal langs Paes schoot. Twente kwam daarmee op een 2-1 voorsprong in de 80e minuut en dompelde Ajax in diepe rouw.

Deze klap kwamen de Amsterdammers niet meer te boven en zo lijkt Ajax te kunnen fluiten naar Champions League voetbal in het volgende seizoen. En dat hebben ze volledig aan zichzelf te wijten. Het gat met Feyenoord blijft weliswaar vijf punten, maar dat kan zondagmiddag zomaar anders zijn na FC Volendam - Feyenoord. Bovendien vliegt Twente nu over Ajax heen op de ranglijst en won NEC, dat derde staat, van Excelsior.