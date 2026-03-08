FC Twente-verdediger Ruud Nijstad maakt dit seizoen veel indruk. Het achttienjarige talent staat al geruime tijd op de radar van diverse Europese topclubs en wees eerder zelfs al een aanbieding van Juventus af. Inmiddels houdt Nijstad bij Twente zelfs aanvoerder Robin Pröpper uit de basis. "Dat menig topclub achter hem aan zit, snap ik helemaal", stelde Bart van Rooij tegenover Sportnieuws.nl.

Pröpper miste de afgelopen weken wedstrijden door een longontsteking en later een rugblessure. Wanneer de routinier weer fit was, stond hij doorgaans gewoon in de basis. Tot afgelopen zondag, toen hij vanwege de sterke vorm van Nijstad op de bank begon tegen Go Ahead Eagles. "Robin was het er niet mee eens en we hebben best een stevige discussie met elkaar gehad", verklaarde John van den Brom na afloop. "Ik zag alleen geen aanleiding om Ruud uit het elftal te halen."

Interesse van Europese grootmachten

De naam van Nijstad werd de afgelopen weken al gelinkt aan clubs als FC Barcelona en Bayern München, al bleef een concreet bod vooralsnog uit. Eerder bevestigde de Tukker zelf al interesse van Barcelona. Teamgenoot Bart van Rooij is onder de indruk van de jeugdinternational. "Je ziet zijn potentie, maar ik denk dat hij op trainingen nóg beter is. Dan laat hij nog meer zien. Je leest geregeld dat menig topclub achter hem aan zit en dat snap ik helemaal."

Volgens de reserve-aanvoerder beschikt Nijstad niet alleen over de juiste kwaliteiten, maar ook over een sterke mentaliteit. "Het is een ontzettende leergierige jongen. Je merkt dat hij alles aangrijpt om te leren en dat hij ook aandachtig luistert. Dat kan ik altijd waarderen bij dat soort jonge jongens. Hij heeft in ieder geval een hele mooie toekomst voor zich", voorspelt Van Rooij.

'Knap dat hij zich staande houdt'

FC Twente-spits Sam Lammers was in de jeugdopleiding van PSV eveneens een groot talent en maakte op zijn 23ste de stap naar Atalanta Bergamo. Hij spreekt vol respect over de ontwikkeling van Nijstad. "Het is hartstikke knap wat hij op zo’n jonge leeftijd laat zien. Ik vind het vooral heel bijzonder dat hij zich op zijn positie (centrale verdediger, red.) zo goed staande houdt."

"Je ziet dat hij met de week meer vertrouwen krijgt", gaat Lammers verder. Volgens hem is het vooral belangrijk dat Nijstad veel blijft spelen. "Je ziet nu dat het hartstikke belangrijk is om zoveel minuten te maken. Er gebeurt nu natuurlijk van alles rond zijn naam, maar hij blijft er wel rustig onder voor mijn gevoel. Dat vind ik écht knap."

Volgens Lammers wordt er binnen de selectie af en toe ook luchtig over gesproken. "Ik spreek niet met hem over een eventuele transfer, maar wij hebben als ervaren ploeg wel een rol om hem met beide voetjes op de grond te houden. We maken er wel grapjes over, maar dat mag ook wel als hij zo goed blijft spelen", besluit Lammers.

Minste tegendoelpunten

Verdedigend staat FC Twente er dit seizoen uitstekend voor. Ze kregen slechts 27 doelpunten tegen, het laagste aantal van alle clubs in de VriendenLoterij Eredivisie. En dat terwijl backs Van Rooij en Mats Rots vaak ver op de helft van de tegenstander spelen. "Dat durf ik wel aan Stav (Lemkin, red.) en Ruud over te laten", lacht Van Rooij. "Dat doen ze hartstikke goed. Maar het begint voor mijn gevoel wél echt met intensiteit. Het druk zetten van ons levert heel veel op, want dat zorgt ervoor dat je achterin minder in de problemen komt."