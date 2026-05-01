Feyenoord heeft in aanloop naar het duel met Fortuna Sittard goed nieuws gedeeld. Na veel blessureleed keren er weer wat spelers terug op het veld. Sem Steijn en Shaqueel van Persie hebben de training hervat.

Dat meldt de Rotterdamse club op X. Middenvelder Steijn liep halverwege februari tegen Go Ahead Eagles een knieblessure op en moest zich laten opereren. Aanvaller Van Persie stond al wat langer aan de kant, sinds eind januari, eveneens met een knieblessure. Van Persie raakte geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Real Betis in de Europa League.

Givairo Read

Givairo Read zit zondag in de wedstrijdselectie. Het herstel van de rechtervleugelverdediger, die in januari een hamstringblessure opliep, verloopt voorspoedig. Toch zijn ze voorzichtig met de back, aangezien hij de vorige keer al snel weer geblesseerd raakte na zijn terugkeer.

"Read is een fantastische voetballer, die willen we graag op het veld hebben, zoveel als mogelijk", aldus Van Persie. "De kans is aanwezig dat hij weer minuten gaat maken. Het hangt er ook vanaf hoe een wedstrijd verloopt. Winnen is het allerbelangrijkste, zeker nu."

Strijd om plek twee

Feyenoord staat in de Eredivisie, met nog drie speelronden te gaan, op de tweede plaats. De voorsprong op nummer 3 NEC bedraagt 3 punten. Feyenoord gaat zondag op bezoek bij Fortuna Sittard en speelt daarna nog tegen AZ (thuis) en PEC Zwolle (uit).

Volgens Van Persie is het geen voordeel dat de drie resterende tegenstanders niets meer hebben om voor te spelen. "Je speelt als voetballer altijd ergens voor, al is het maar voor je eigen toekomst, om weer een contract te verdienen."

De tegenstanders van Feyenoord in het gevecht om Champions League-voetbal hebben op papier lastigere duels voor de boeg. Zo sluit FC Twente het seizoen af bij kampioen PSV en treft Ajax zaterdag ook nog de Eindhovenaren. De Amsterdammers spelen ook nog tegen FC Utrecht. Een ploeg waar ze het traditioneel lastig mee hebben.