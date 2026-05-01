In opperbeste stemming vertelde Robin van Persie dat hij het wel fijn en leuk zou vinden als Dick Advocaat nog een jaartje blijft hangen als adviseur bij Feyenoord. In de veronderstelling dat Van Persie zelf ook mag blijven in Rotterdam. Maar nog een jaar deze contstructie volhouden, zou een grote fout zijn: een topclub die geleid wordt door een trainer wiens handje moet worden vastgehouden.

Dat er niks mis zal zijn met de adviezen van Dick Advocaat, staat buiten kijf. De ervaren rot in het vak weet wel waar hij het over heeft en ook nu zie je Feyenoord naar de hand van Advocaat spelen. Dus dat Robin van Persie daar nu dankbaar gebruik van maakt in de noodsituatie bij Feyenoord is ook geheel logisch. Arne Slot spart ook zo nu en dan met Guus Hiddink, daar is niks mis mee. Maar er is wel wat mis met deze huidige constructie bij Feyenoord, als deze volgend jaar voortduurt.

Er was dit jaar nood aan de man in Rotterdam en daar was Van Persie (nog) niet capabel genoeg voor. Een ervaren rot als adviseur kwam in dat geval goed van pas. Maar in de samenwerking zoals hij nu is, moet deze ook aan het einde van het seizoen weer van de hand gedaan worden. Advocaat hielp Giovanni van Bronckhorst ook in een moeilijke tijd in 2016, maar was na drie maanden weer weg. Toen kon Van Bronckhorst het zelf, met het kampioenschap als bewijs.

Het was daarom ook een vreemde actie van Van Persie om op de persconferentie te benoemen dat hij Advocaat wel langer nodig heeft. Hij betwist daarmee zijn eigen kwaliteiten én die van zijn staf. Daarin zit René Hake die hem al als ervaren trainer van de nodige adviezen moest voorzien. Daar luistert hij dan kennelijk niet (genoeg) naar.

Past niet bij een topclub

Feyenoord wil weer een topclub zijn en bij een topclub hoort geen hoofdtrainer die nog wekelijks aan het handje gehouden moet worden door een ervaren man als Advocaat. Die moet voor zichzelf kunnen staan en zijn staf. Nu bemoeit Advocaat zich nog een paar dagen in de week langs het veld én in de trainerskamer. Zou Advocaat dat blijven doen, is dat een krankzinnige actie van de club. Dan zou Feyenoord koste wat het kost een ongeschikte trainer binnenboord houden onder supervisie van een adviseur.

Dan is de enige juiste keuze voor Feyenoord om afscheid te nemen van Van Persie. De trainer die eerder nog geen man dichtbij zich wilde hebben met enige invloed, in dat geval Kees van Wonderen als technisch directeur. Feyenoord moet toch al op de schop nu er een nieuwe algemeen en technisch directeur komt. Kies dan voor een nieuwe trainer in het nieuwe 'regime'.