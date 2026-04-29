Valentijn Driessen is woensdagavond plots met nieuws over Feyenoord te komen. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf vertelde dat Giovanni van Bronckhorst terug zal keren naar Feyenoord.

Het zou volgens Driessen gaan om een soort ruildeal tussen Liverpool en Feyenoord. Etienne Reijnen, de huidige assistent-trainer van Robin van Persie, zou dan naar Liverpool gaan. Daarvoor moet de assistent volgens Driessen nog wel 'een diploma halen'. Van Bronckhorst zou dan de omgekeerde weg gaan bewandelen en terugkeren naar Feyenoord.

Van Bronckhorst

Volgens Driessen zou Van Bronckhorst 'wel open staan' voor een terugkeer bij Feyenoord en lijkt het waarschijnlijk dat dit ook gaat gebeuren. De journalist vertelt in Vandaag Inside niet of de oud-trainer terug zal keren als assistent van Van Persie of als hoofdcoach. Van Bronckhorst was van 2015 tot 2019 trainer bij de Rotterdammers en pakte halverwege die periode zijn grootste succes. In 2017 pakte Feyenoord de landstitel onder aanvoering van coach Van Bronckhorst en uitblinker op het veld Dirk Kuyt.

Na zijn periode bij Feyenoord besloot Van Bronckhorst naar het buitenland te gaan. Hij kreeg het Chinese Ghuangzou R&F, het Schotse Rangers en het Turkse Besiktas onder zijn hoede. Bij Rangers hield Van Bronckhorst het nog het langst vol, maar uiteindelijk moest hij bij alle ploegen vroegtijdig vertrekken. In de zomer van 2025 deed de oud-Oranje-international een stapje terug en besloot hij zich als assistent aan Arne Slot te verbinden bij zijn Liverpool.

Champions League

Feyenoord zal waarschijnlijk nog niets bekend maken voordat het seizoen op zijn einde loopt. De Rotterdammers zijn nog vol in strijd voor de tweede plaats in de Eredivisie. Als Feyenoord die plek houdt, dan pakt de ploeg een ticket voor de Champions League. Het gat met NEC is op dit moment drie punten met nog drie Eredivisie-wedstrijden te gaan.

Liverpool moet nog vol strijden voor een ticket voor de Champions League in de Premier League. Op dit moment staat de ploeg van Slot op plek 4 met hetzelfde aantal punten als de nummer vijf Aston Villa. Die plek zal aan het eind van het seizoen recht geven op Champions League.