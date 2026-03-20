Bart Nieuwkoop komt dit seizoen niet meer in actie voor Feyenoord. De rechtsback van de Rotterdammers kwakkelde al tijden met blessures en liep afgelopen zondag tegen Excelsior opnieuw een blessure op. Die blessure houdt hem tot in ieder geval het einde van het seizoen langs de kant, meldt Feyenoord.

Dat is een groot drama voor Feyenoord dat al twaalf geblesseerde spelers had. Een schandalig aantal voor één van de grootste clubs van Nederland. Het is dan ook niet gek dat de club een extern bureau heeft ingeschakeld om te onderzoeken waar al deze blessures vandaan komen.

Nieuwe blessure

Wat Nieuwkoop precies mankeert, wordt niet duidelijk en deelt Feyenoord ook geen informatie over. Hoe lang hij er exact uit zal zijn, blijft ook onbekend. Eerder raakte hij ook al geblesseerd in het duel met FC Twente. Hij viel toen in voor de geblesseerde Gijs Smal en moest zelf een paar minuten later ook van het veld. Het zit niet mee voor hem dit jaar.

De blessures bij Feyenoord zijn al langer een groot probleem. Vorig jaar onder Brian Priske vond men dat er al veel blessuregevallen waren in Rotterdam, maar dat is dit jaar nog veel erger. Momenteel staat de teller op 12 en dat is niet lekker voor Robin van Persie, die moeite heeft een degelijk elftal op te stellen.

Hij mist een zee aan spelers: Leo Sauer, Tsuyoshi Watanabe, Jeremiah St. Juste, Gijs Smal, Sem Steijn, In-beom Hwang, Shaqueel van Persie, Givairo Read, Malcom Jeng, Gernot Trauner en ook Thomas Beelen liggen in de lappenmand.

De Klassieker

Dat zijn geen lekkere nieuwtjes voor Van Persie die zondag met Feyenoord De Klassieker speelt in de eigen Kuip. Om half 3 komen de Amsterdammers op bezoek die net een lekkere oppepper hebben gekregen sinds de komst van Spaanse trainer Oscar Garcia. Vorige week werd er overtuigend gewonnen van Sparta (4-0).