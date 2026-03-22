De Ajax-fans zijn zondag wel erg ver gegaan om de spelers nog één keer te steunen richting De Klassieker in De Kuip. Fans van de F-Side renden de snelweg op om de spelers uit te zwaaien. Een opmerkelijke actie waarbij een fikse file ontstond. De Ajacieden zijn inmiddels bijna in Rotterdam.

De Klassieker is altijd dé wedstrijd van het seizoen voor Feyenoord- en Ajax-fans. Dat wordt al duidelijk op de laatste training van beide ploegen, de dag voor de wedstrijd. Bij Ajax werd er vrijdag al flink uitgepakt op De Toekomst met veel supporters en vuurwerk. Maar op de zondagmiddag gaan de supporters nog net iets verder.

— F-SIDE (@FSideNL) March 22, 2026

Snelweg bezet

Op de A4, de weg van Amsterdam richting Rotterdam, werd de bus van Ajax nietsvermoedend overvallen door een boel supporters die langs de weg stonden. Langs de snelweg stonden supporters met fakkels klaar om de spelers te steunen. Ze kregen de bus tot stilstand op de snelweg, die probeerde snel de andere baan te pakken.

Fans staken met z'n allen de snelweg over waardoor een fikse file achter de supporters op de snelweg ontstond. De bus kon vrij snel verder, maar dit zullen de Ajax-spelers niet gauw meer vergeten. Ze hebben in ieder geval wat om over te spreken richting De Klassieker.

Klassieker in De Kuip

De bus komt straks aan bij De Kuip, waar altijd een vijandige sfeer hangt als de bus aankomt. Hordes mensen staan al klaar om beide bussen te ontvangen. Feyenoorders kunnen zo hun ploeg nog een keer steunen bij aankomst in eigen huis, maar Ajax krijgt vaak ook de volle laag.

De ploeg van Robin van Persie kent een onstuimige periode, maar staat toch nog altijd tweede in de Eredivisie. Die positie geeft straks recht op Champions League-voetbal. Dat wil Ajax ook en met een overwinning wordt die hoop ineens een stuk realistischer. Ajax staat momenteel vijf punten achter op Feyenoord, maar dat kan met een overwinning dus twee punten worden. Wel staat NEC nog in de weg, want zij hebben momenteel twee punten meer dan Ajax. Feyenoord - Ajax begint om 14.30 uur.