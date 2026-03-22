De politie Amsterdam heeft met verbijstering gereageerd op de actie van de Ajax-fans op de A4 vanmiddag. De Amsterdammers hielden de spelersbus tegen om de spelers een hart onder de riem te steken, maar dat was volgens een politiewoordvoerder 'levensgevaarlijk'.

Een groep van zeker honderd personen met fakkels heeft zondag op de snelweg A4 kort de spelersbus van Ajax tegengehouden. Dat gebeurde ter hoogte van Hoofddorp. De groep liep daarna de weg over naar de middenberm. Het overige verkeer werd hierdoor gehinderd.

'Dit is levensgevaarlijk'

Het gaat om supporters van de Amsterdamse club en de actie was bedoeld als aanmoediging. "Je club een hart onder de riem steken snappen we, maar dit is levensgevaarlijk. Gelukkig is het goed gegaan", aldus een politiewoordvoerder. Bij die steunbetuiging raakte de voorkant van de bus volgens een woordvoerder van Ajax licht beschadigd. De supportersactie leidde tot een korte file op de snelweg. De politie heeft uiteindelijk niemand aangehouden.

Korte tijd later kwam de bus met spelers onder luid boegeroep aan bij De Kuip voor het uitduel met Feyenoord. Vooral Steven Berghuis moest het ontgelden. De oud-speler van Feyenoord kreeg veel verwensingen naar zijn hoofd.

Veel op het spel bij Klassieker

Ajax speelt zondag om 14.30 uur de Klassieker tegen Feyenoord in Rotterdam. Hierbij mogen geen Ajax-supporters aanwezig zijn. De thuisploeg staat tweede met 5 punten meer dan Ajax. PSV kan zondag kampioen bij Telstar worden als Ajax van Feyenoord wint.

Ook de strijd om de tweede plek is nog erg belangrijk tijdens de Klassieker van zondag. Als Ajax wint, dan naderen de Amsterdammers de huidige nummer twee Feyenoord tot twee punten. Daarbij is het nog wel belangrijk wat NEC doet. De Nijmegenaren staan op dit moment op plek drie en kunnen met een zege op Heerenveen ook goede zaken doen in de strijd om het tweede Champions League-ticket.