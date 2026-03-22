Tijdens de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax zijn de fans onaangenaam verrast door een actie van ESPN. De zender startte tijdens de wedstrijd plots een reclameblok in, wat zorgde voor veel woede bij de fans.

Feyenoord en Ajax begonnen om 14:30 uur aan de meest beladen wedstrijd van de Eredivisie in de Rotterdamse Kuip. In het eerste kwartier kreeg Tsuyoshi Watanabe al een grote kans op de openingstreffer, maar een doelpunt viel er nog niet na vijftien minuten spelen. Wel werden de kijkers onaangenaam verrast tijdens de uitzending van ESPN. Iets wat voor grote woede zorgde.

Na een kwartier spelen werd er plotseling een reclameblok ingestart. Er kwam een reclame van ESPN zelf over de wedstrijden van Jong Oranje voorbij, waarna er na een seconden of 30 snel weer terug werd geschakeld naar de wedstrijd. Een foutje vanuit de regie bij de zender, maar dat foutje wordt ESPN absoluut niet in dank afgenomen door de kijkers die de wedstrijd op TV volgen.

'Wat is dit dan joh?'

De reacties op social media-platform X stroomden binnen na de actie van ESPN. "Wat is dit dan joh? Zit je rustig de klassieker te kijken komt er reclame doorheen", merkte een van de kijkers op. "Iemand bij de regie van ESPN vond het zo slaapverwekkend om op het knopje "reclame" te drukken", grapt een andere supporter. Andere fans noemen de actie 'knettergek en amateuristisch' en zijn woedend dat ze een deel van de wedstrijd moesten missen.

Iemand bij de regie van ESPN vond het zo slaapverwekkend om op het knopje "reclame" te drukken. #feyaja — Hans Kast (@KastHans) March 22, 2026

De actie is wel een voorbode voor wat de kijkers op het WK voetbal in de zomer staat te wachten. Tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt er door de NOS ook reclame uitgezonden tijdens de drinkpauzes van een wedstrijd. Ook op deze keuze kwam veel kritiek, maar de zender besloot deze keuze te maken in het kader van de bezuinigingen bij de omroep.