De schade die bij Cambuur-fans is aangericht door de grote vuurwerkactie van Feyenoord-fans vorige week, is heftiger dan gedacht. Een van de slachtoffers houdt blijvende schade over aan het incident, blijkt een week na de veelbesproken actie in het uitvak in Leeuwarden.

Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van fans van Feyenoord in het uitduel van vorige week met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. "Een man van 41 heeft nu het gehoor van een 70-jarige en hij is er erg emotioneel onder", vertelde algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur vlak voor het thuisduel met FC Twente.

'We hebben ervan geleerd'

"Zaterdag hadden we een bijeenkomst met de zeven slachtoffers. Hun verwondingen variëren van wat lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Dat is echt heel ernstig", zei Bergsma. "De vraag is hoe je dergelijke incidenten in de toekomst kan voorkomen. Honderd procent garantie kan niemand beloven, dus wij ook niet. Wij zullen ervoor zorgen dat de veiligheid gemaximaliseerd wordt. We hebben geleerd van hetgeen er is gebeurd. Op basis daarvan nemen we extra maatregelen."

Uit voorzorg en lopende het onderzoek besloot de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe te laten. "Ik begrijp volkomen dat de Twente-supporters teleurgesteld en boos zijn", zei Bergsma. "Ze hebben hier niks mee te maken en het was niet hun schuld, maar dit was helaas niet te voorkomen."

Cambuur - FC Twente

FC Twente heeft SC Cambuur in Leeuwarden verslagen (1-4). De club uit Enschede kende drie dagen na de uitzege op Qarabag in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de Eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad maakte in de 22e minuut de openingstreffer voor FC Twente. Wout Weghorst verdubbelde vijf minuten later die voorsprong na een lange trap van doelman Joël Drommel. Marko Pjaca scoorde in de 47e minuut na een fraaie assist van Sondre Ørjasæter. Younes Taha tekende eerst nog voor 0-4 voordat Ilyes Hamache namens de thuisclub de eindstand bepaalde.

Stadionverboden

Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod naar aanleiding van het vuurwerkgeweld in Leeuwarden. SC Cambuur heeft aangifte gedaan.