Mika Godts heeft zich zeer populair gemaakt bij de aanhang van Ajax. Dat doet de Belg niet alleen door zijn voetbalkwaliteiten, ook zijn liefde voor de club straalde er donderdagavond vanaf.

Godts speelde donderdagavond een belangrijke rol in de overwinning van Ajax op FC Groningen in de play-offs. De Belg gaf de assist op de 1-0 van Davy Klaassen. Ajax won uiteindelijk met 2-0. De meegereisde fans steunden de Amsterdammers de gehele wedstrijd, ook al moesten ze tegen hun zin in afreizen naar het Kras Stadion in Volendam. Ajax zou de wedstrijd eigenlijk in eigen huis spelen, maar door de concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA was dit niet mogelijk.

Toch zongen de fans ook in Amsterdam echte Amsterdamse liedjes, zoals het liedje Mijn Stad van Danny de Munk. Dit is een van de nummers die de Ajax-aanhang vaak zingt en dat wist ook Godts. De Belg zong tijdens de wedstrijd gewoon lekker mee met het nummer. Het levert hem veel lof op. Onder de beelden van ESPN wordt massaal gereageerd dat hij onder andere 'een held' is en dat hij een 'echte Ajacied' is.

Mika Godts en Etienne Vaessen

Voor de wedstrijd kreeg Godts zelf nog een onaangename verrassing te horen. De Belg stond zoals elke wedstrijd voor het eerste fluitsignaal klaar om de spelers van de tegenpartij een hand te geven. Groningen-doelman Etienne Vaessen weigerde de hand van Godts echter te schudden. De oorzaak hiervan ligt in de vorige ontmoeting tussen Ajax en Groningen. Toen kregen Godts en Vaessen het aan de stok, omdat de Belg 'je moeder' zou hebben gezegd.

Voor Godts zal het afwachten zijn of het een rustige zomer wordt. Eerst wil hij met Ajax Europees voetbal halen, maar daarna kan hij wel officieel op vakantie. De Belgische bondscoach Rudi Garcia heeft Godts niet opgeroepen voor het WK. Daarna zou het wel wat drukker kunnen worden rondom zijn persoon. Na zijn topseizoen bij Ajax, 17 goals en 15 assists, lijkt hij een transfer te maken. Zowat de gehele Europese top zou in Godts geïnteresseerd zijn.

