Nog vóór de aftrap van Ajax - FC Groningen zorgde doelman Etienne Vaessen voor een héél opvallend moment. De dertigjarige goalie liep Ajax-uitblinker Mika Godts straal voorbij tijdens het schudden van de handen.

De spelers van Ajax stonden vooraf opgesteld om de Groningers te begroeten. Vaessen liep de rij af en gaf vrijwel alle Ajacieden gewoon een hand, totdat Godts aan de beurt was. De keeper liep de jonge Belg zonder pardon voorbij. Godts leek nog klaar te staan voor een hand, maar Vaessen keek niet eens zijn kant op.

Oude irritaties lijken terug te keren

Dat Vaessen geen zin had in een vriendelijk onderonsje met Godts, lijkt niet uit het niets te komen. Eerder dit seizoen botsten de twee namelijk ook al tijdens het verhitte duel tussen Ajax en FC Groningen. Omdat die wedstrijd zonder publiek werd gespeeld, waren allerlei opmerkingen vanaf het veld luid en duidelijk te horen op tv. Tijdens een korte onderbreking ging het mis.

'Je moeder', klonk het plotseling, waarna direct een felle reactie volgde. “Wat mijn moeder? Iedereen hoort dit, jongen. Lekker slim", leek Godts richting Vaessen te roepen. Daar bleef het niet bij, want even later viel ook de veelbesproken term “vieze stinkbelg”. Omdat Godts op dat moment de enige Belgische Ajacied binnen de lijnen was, werd al snel aangenomen dat de woorden voor hem bedoeld waren. Sindsdien lijkt de irritatie tussen Vaessen en Godts alleen maar verder te zijn opgelopen.

Eerder incident

Vaessen heeft überhaupt een slechte reputatie in wedstrijden met Ajax. Afgelopen seizoen ging het namelijk helemaal mis voor hem. Na afloop van de wedstrijd (2-2) ontstond er een opstootje, waarbij Vaessen rake klappen uitdeelde. Hij werd daar drie duels voor geschorst. Na afloop kreeg hij zelfs te maken doodsbedreigingen. Ditmaal heeft hij zich dus opnieuw niet geliefd voor gemaakt bij het Ajax-publiek.

Godts lacht het hardst

Uiteindelijk lachte Godts het hardst. Na dertien minuten leek hij zijn ploeg al op voorsprong te schieten, maar daar ging nog een streep door. Ruim tien minuten later was het alsnog raak voor Ajax. Een voorzet van de Belg werd knap binnengekopt door Davy Klaassen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover