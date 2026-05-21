Ajax boekte donderdagavond een overtuigende overwinning op FC Groningen (2-0). De ploeg van Oscar Garcia kwam uitstekend voor de dag en verzekerde zich daarmee van een plek in de finale van de play-offs tegen FC Utrecht of sc Heerenveen. Vlak na het duel zorgde Garcia echter vrijwel meteen voor een opvallende wending door zich uit te spreken over eventuele deelname aan de Conference League.

Davy Klaassen had een belangrijk aandeel met de openingstreffer voor Ajax tegen FC Groningen. Het spel van de Amsterdammers kon hem wel bekoren. "Het was één van de betere wedstrijden van dit seizoen. We hebben weinig goede wedstrijd gespeeld, maar dit was wel aardig", zegt Klaassen bij ESPN. "We moeten alleen meer doelpunten maken, want als die afgekeurde goal wél telde dan wordt het toch nog spannend."

Belangrijke rol voor Mokio

Ajax-talent Jorthy Mokio zorgde er uiteindelijk voor dat de 2-0 eindstand op het scorebord kwam te staan met een prachtig afstandsschot. "Ik dacht alleen: schieten en plaatsen. Als je niet schiet, scoor je ook niet", reageert Mokio koeltjes. Nadat hij de beelden een paar keer heeft gezien, ziet hij pas de schoonheid van de treffer. "Een mooie binnenkant voet. Hierbij moet je vooral niet nadenken, op instinct."

'Mentaal lastig?'

Klaassen werd door de verslaggever van ESPN gewezen op de mentaal lastige periode van de Amsterdammers. De 33-jarige Klaassen wil daar echter helemaal niets van weten. "Mentaal lastig? Je moet er gewoon staan. Het interesseert me niet of het mentaal moeilijk is. Je moet gewoon aanstaan, dat hebben we nu gedaan en dat moet zondag weer. Het minste wat we nu nog kunnen halen is de voorronde van de Conference League, dus daar moeten we vol voor gaan."

Ajax-trainer Oscar Garcia deelt de mening van Klaassen over het spel van zijn ploeg. De Spanjaard is vooral blij dat de nummer vijf van de Eredivisie het eindelijk eens negentig minuten wist vol te houden. "Dat was iets wat we per se wilden verbeteren en dat hebben we goed gedaan", aldus Garcia.

Verrassende uitspraak van Garcia

De Spaanse oefenmeester verraste daags voor het duel met FC Groningen al met een opmerkelijke uitspraak over de favorietenrol van Ajax in de Conference League, maar dat deed hij donderdagavond nog eens dunnetjes over.

Garcia reageerde nogal optimistisch op de vraag of 'de eerste stap richting Istanboel’, waar de finale van de Conference League wordt gespeeld, is gezet. "Misschien is dit de eerste stap naar de finale. We zullen zien of we dat uiteindelijk halen, maar deze overwinning was in ieder geval heel belangrijk", besloot Garcia, die met Ajax eerst nog moet zien af te rekenen met de winnaar van het duel tussen FC Utrecht en sc Heerenveen. De finale van de play-offs wordt zondag om 18.00 uur gespeeld.

