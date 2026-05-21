Ajax beleefde een dramatisch seizoen en moet zich daardoor via de play-offs zien te plaatsen voor de voorronde van de Conference League. In de eerste wedstrijd van de play-offs kwam Ajax echter verrassend goed voor de dag. De Amsterdammers hadden geen kind aan FC Groningen en wonnen uiteindelijk eenvoudig met 2-0.

Voor Ajax geldt nog maar één ding: de play-offs móéten gewonnen worden. Alleen dan verzekeren ze zich van Europees voetbal volgend seizoen, al gaat het dan maar om de voorronde van de Conference League. Ajax had een verrassend goede start van de wedstrijd. In de 14e minuut leek de ploeg van Oscar Garcia namelijk al op voorsprong te komen tegen FC Groningen.

Openingstreffer Mika Godts

Ajax-uitblinker Mika Godts dribbelde vanaf de middellijn, had een goede actie in huis en schoot de bal zelfs via de onderkant van de lat achter FC Groningen-goalie Etiënne Vaessen: 1-0. Daarna ging echter de vlag omhoog, want de Belg stond eerder in de aanval buitenspel.

Even later wél raak

Uiteindelijk was het in de 24e minuut alsnog raak voor Ajax. Mika Godts legde de bal op het hoofd van Davy Klaassen, die 'm knap in het FC Groningen-doel kopte. Daarmee was het wéér Mister 1-0 met de openingstreffer, terwijl Godts opnieuw betrokken is bij een doelpunt. De twintigjarige aanvaller was dit seizoen in competitieverband al betrokken bij dertig goals (17 goals en 13 assists), het meest van alle Eredivisie-spelers.

Weghorst verspilt uitstekende kans

De Amsterdammers speelden het restant van de eerste helft vol vertrouwen en kregen meerdere kansen om de voorsprong uit te bouwen. De grootste mogelijkheid was voor Wout Weghorst. De spits kreeg de bal vlak voor rust op een presenteerblaadje van Anton Gaaei, maar schoof 'm van dichtbij recht op de benen van Vaessen. Daardoor bleef de marge beperkt tot één doelpunt en lag de wedstrijd nog volledig open.

Ajax rekent af met FC Groningen

Net als in de eerste helft had FC Groningen ook na rust weinig in te brengen. Het sterke spel van de Amsterdammers werd in de 57e minuut beloond. Groningen-verdediger Thijmen Blokzijl legde de bal onbewust terug op Jorthy Mokio, waarna de Belg 'm uit een dropkick laag achter Vaessen schoot: 2-0. In de 70e minuut dacht FC Groningen uit het niets de aansluitingstreffer te maken, maar Brynjólfur Willumsson stond buitenspel.

In de slotfase van de wedstrijd kon Ajax de wedstrijd meermaals helemaal in het slot gooien, maar de Amsterdammers hadden het vizier niet op scherp staan. De grootste kans was voor Maher Carrizo. De twintigjarige Argentijn werd door Godts oog-in-oog gezet met Vaessen, maar zijn stift belandde naast het doel. In de laatste minuten was er echter geen vuiltje aan de lucht en hield Ajax gemakkelijk stand. Aanstaande zondag wacht om 18.00 uur een duel tegen de winnaar van FC Utrecht tegen sc Heerenveen.

