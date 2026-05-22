Willem II-supporters zijn alsnog welkom bij de return tegen FC Volendam in de finale van de play-offs. De Tilburgse club bevestigde vrijdagochtend dat de eerder ingestelde ban op uitsupporters is ingetrokken. Ook het aanvangstijdstip van de wedstrijd is aangepast: de aftrap is nu om 16.30 uur.

Maandagochtend werd bekendgemaakt dat supporters van zowel FC Groningen - die daar het duel tegen Ajax voor de Europese play-offs speelden - als Willem II niet naar Volendam mochten afreizen. Groningen-fans werden uiteindelijk toegelaten, maar die van Willem II waren alsnog niet welkom. Daar ging de directie van de Tilburgers echter niet mee akkoord.

Belangrijke rol voor Willem II

Na overleg tussen Willem II, de supportersverenigingen en de driehoek kan het uitvak in het Kras Stadion worden gevuld met 400 supporters. De finalewedstrijd FC Volendam – Willem II wordt zaterdag vervroegd en begint om 16.30 uur. Na aanvullend overleg met de betrokken partijen is besloten dat de eerdere maatregel wordt aangepast. Supporters van Willem II kunnen daardoor met een verplichte buscombi afreizen naar Volendam.

Om veiligheidsredenen werden uitsupporters eerder door de driehoek in Volendam geweerd, naar aanleiding van eerdere ongeregeldheden bij het duel tussen FC Volendam en SC Telstar. Willem II-supporters hadden hier geen enkel aandeel in. De club heeft dit onderwerp daarom nadrukkelijk geagendeerd bij de betrokken autoriteiten en het competitiebestuur betaald voetbal. Inmiddels is alsnog een oplossing gevonden.

Uiteindelijk besloot de burgemeester te wachten op het verloop van Ajax - FC Groningen, voordat er witte rook zou komen. Hoewel er enkele ongeregeldheden waren na die wedstrijd, is nu alsnog toestemming gekomen voor fans uit Tilburg.

Willem II moet stunten in Volendam

Willem II verloor de heenwedstrijd in eigen huis woensdagavond met 2-1 en moet die achterstand dus weg zien te poetsen, wil het promoveren naar de VriendenLoterij Eredivisie. Maar dat kan het nu dus wel doen met de eigen aanhang als twaalfde man in het uitvak.

