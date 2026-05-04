De laatste tijd kwamen er steeds zorgwekkendere berichten naar buiten over voetbalicoon Jan Boskamp (77). De voormalig speler van Feyenoord, ex-international van Oranje en geliefde voetbalanalist kampte met een zwakke gezondheid. Maar er gloort hoop, zegt scheidsrechter Bas Nijhuis.

In april gaf Boskamp nog een update over zijn medische problemen. "Het is zo klote. Ik heb vier dingen gehad. Drie zijn verholpen. Alleen die spierreuma niet. Gewoon kut", sprak het Feyenoord-icoon in gesprek met RTV Rijnmond. Onlangs moest Boskamp terug naar het ziekenhuis vanwege terugkerende ontstekingen. "Dat is allemaal niet zo lekker." Daarvoor krijgt hij een andere behandeling.

Konijn

Fluiter Nijhuis was maandag te gast in de tv-show Vandaag Inside. Hij vertelde over een etentje dat hij had met Boskamp. "Het was vanmiddag, in Lierse. Hij heeft sinds vorige week een spuit in zijn been gehad. Hij merkt dat hij meer kracht krijgt. We hebben gegeten in België. Hij had een voorgerecht gekregen met een klein beetje sla. Hij zei: "Ik ben geen konijn". En asperges. Het was superleuk."

"Je merkt dat hij wat meer energie krijgt. Het was voor het eerst dat hij een half uur zelf auto heeft gereden. Hij begon over die speler van Feyenoord. Ene Wannabe. Ik zei: Wannabe? Ik pakte mijn telefoon erbij en het ging om Watanabe. Het is mooi om te zien dat overal waar Boskamp komt, hij zo geliefd is."

Versprekingen

Genee had ontdekt dat er op YouTube een compilatievideo is van 28 minuten met alleen maar versprekingen van Boskamp. Renè van der Gijp gaf aan dat hij die video onlangs nog van begin tot eind had uitgekeken. Genee startte de video vervolgens in om een paar klassieke versprekingen de revue te laten passeren. Vaak als Boskamp werd gewezen op een foute uitspraak, gaf hij een flinke beuk aan de persoon die hem corrigeerde.