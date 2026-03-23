Voetbalicoon Jan Boskamp (77) kampt met gezondheidsklachten, maar de normaal zo goedlachse oud-international van Oranje wilde wel De Klassieker bijwonen. Renè van der Gijp vertelt in Vandaag Inside hoe het met zijn maat gaat.

In de uitzending van maandag wordt Feyenoord tegen Ajax (1-1) besproken, maar presentator Wilfred Genee en vaste gasten Van der Gijp en Derksen zijn het er snel over eens dat het een matige editie was. Van der Gijp nuanceert dat hij vooral naar De Kuip ging om Boskamp te ontmoeten.

"We zijn enorm geschrokken"

"Jan was er en dat was ontzettend fijn", sprak Van der Gijp. "We zijn wel enorm geschrokken. Hij heeft niet twee, maar wel vijf jassen uitgedaan. Hij heeft ontzettend veel pijn. Ja, man. Hij moet hard werken om hier overheen te komen." Genee heeft het over "zestien pillen op een dag. Echt klote voor hem."

Gijp zegt dat Boskamp continu pijn heeft, ook als hij alleen maar op de bank zit of op bed ligt. Hij wilde net vertrekken uit De Kuip toen Feyenoord een strafschop kreeg toegewezen. "Die gozer schopte hem nog goed in", constateerde Gijp over de inzet van Jakub Moder in de 85e minuut.

Pijn

Ook in de podcast KieftJansenEgmondGijp gaf Van der Gijp details prijs over zijn treffen met Boskamp. "Hij heeft ongelooflijk veel pijn, zei hij, met de spierreuma die hij heeft. Ik ben echt wel geschrokken, maar ik was blij dat ik hem weer zag."

Verstopt

In februari van dit jaar sprak Sportnieuws.nl met Boskamp, die speelde voor onder meer Feyenoord, Racing White Daring Molenbeek en Lierse SK. "Ik heb me zeseneenhalve maand verstopt, want ik ben enorm ziek geweest. Ik kon niet eens meer lopen", vertelde hij.

In oktober 2025 werd een prostaatprobleem vastgesteld, maar dat bleek niet de oorzaak van alle klachten. "Het begon met het feit dat mijn handen en enkels ineens dikker werden", vertelt Boskamp. Meerdere ziekenhuisopnames volgden voor uitgebreid onderzoek. "Ze hebben mij tig keer gecontroleerd via mijn mond en ook via achter. Nou, ik zei nog tegen die dokter: ik kan me niet voorstellen dat je dat lekker vindt."