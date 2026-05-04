Thijs Kraaijeveld zal aan het begin van het seizoen niet hebben verwacht dat hij al zoveel wedstrijden voor Feyenoord 1 zou spelen. Hij trainde deze zomer mee met het eerste en bleef daar vanwege meerdere blessures in de selectie. Nu, aan het eind van het seizoen, is hij niet meer uit de basis weg te denken. "Het is geweldig hoe hij met de bal omgaat."

Thijs Kraaijeveld, zondag 19 jaar oud geworden, kent een geweldig seizoen bij Feyenoord. De geboren Rotterdammer doorliep al tien jaar lang de jeugdopleiding van Feyenoord en sinds dit jaar zit hij voor het eerst bij de selectie van Feyenoord 1. Eerst als talent, maar ondertussen steeds vaker als basisspeler.

Kraaijeveld werd officieel pas in februari overgeheveld naar het eerste van Feyenoord en is daar niet meer uit weg te denken. Hij speelde tot dusver dertien duels voor de Rotterdammers, en dat steeds vaker vanaf de start. Hij wordt door Robin van Persie op meerdere posities gebruikt. Bij het eerste speelt hij vooral als defensieve middenvelder of als rechter centrale verdediger.

Maar, zo vertelt Van Persie, dat was in de jeugd nog wel vaker zo. "Ik ken hem intussen al wat jaartjes, vanuit de onder-16, onder-18 en nu weer. In de jeugd heeft hij als tien gespeeld, rechtshalf, linkshalf, rechtscentraal... Het is gewoon een goede voetballer", vindt hij. "En goede voetballers kunnen op meerdere posities spelen. Daar is Thijs een voorbeeld van", looft hij de jonge middenvelder.

Voorkeurspositie

Hoewel de speler nog jong is, denkt Van Persie wel te zien waar hij het beste uit de verf zal komen, al zal hij nog wel een keuze moeten maken. "Hij gaat uiteindelijk zijn weg wel vinden, maar hij moet zich wel focussen op één of twee posities. Ik denk dat hij op zes heel goed kan worden in de toekomst, als defensieve middenvelder. Maar dat is een totaal andere wereld dan centraal achterin", vindt de trainer.

Wat Van Persie betreft kan Kraaijeveld daar groeien. "Op zes sta je middenin alles wat er om je heen gebeurt, daarin zou hij kunnen groeien op het hoogste niveau. Als centrale verdediger heb je toch iets meer het veld voor je." Met de kwaliteiten die Kraaijeveld heeft, ziet Van Persie dus wel een kleine voorkeur. "Hoe hij met de bal omgaat... zijn pass, het indribbelen en zijn inzicht. Op dit moment denk ik dat zijn beste positie rechtscentraal is. Hij kan in de toekomst echt wel groeien naar een goeie rechtshalf."