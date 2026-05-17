De degradatiekraker tussen FC Volendam en Telstar werd pas in de slotfase beslist en de winnende goal werd gemaakt door een opmerkelijke naam. Telstar-doelman Ronald Koeman Jr. benutte vlak voor tijd een strafschop en werd daarmee de grote held. Hij genoot intens, maar besefte zich ook dat hij een groot risico nam. Zijn coach Anthony Correia stak daarna de loftrompet over de zoon van de bondscoach.

Volendam en Telstar streden in de laatste speelronde om wie er zich rechtstreeks zou gaan handhaven en we er nog play-offs moest gaan spelen tegen Willem II. Bij een 1-1 stand had Volendam in de slotfase nog een doelpunt nodig om Telstar voorbij te wippen, maar de bezoekers kregen vlak voor tijd een strafschop.

'Het kan ook je kop kosten'

Niet een veldspeler, maar Koeman Jr. pakte de verantwoordelijkheid en ging achter de bal staan. Een groot risico, want bij een misser had Volendam zomaar kunnen counteren richting een leeg doel. De zoon van de bondscoach miste echter niet en besliste de kraker in het voordeel van Telstar. "Ik schiet hem goed binnen, als ik er zo naar kijk is het geweldig", reageerde Koeman Jr. bij ESPN toen hij de beelden van zijn goal te zien kreeg.

Het was voor de doelman zelf geen verrassing, want hij staat tenslotte gewoon bovenaan de lijst met penaltynemers sinds Telstar eerder dit seizoen twee keer miste. Toch vroeg hij nog even bij coach Anthony Correia of hij hem deze keer moest nemen: "Ik liep naar de trainer: wat moet ik doen? Toen zei hij: gewoon doen. Het was wel spannend en ik schoot hem gelukkig goed binnen, als je hem zou missen, kan het ook je kop kosten."

Standbeeld voor Koeman

Zijn coach kwam superlatieven tekort voor de doelman na afloop. "De man is een legend", vertelde Correia bij ESPN. "Daar moeten ze een standbeeld van maken. Waarom niet? We leven maar één keer. Die man heeft zo'n goede trap, welke keeper gaat die penalty tegenhouden? Ook al zit je in de goede hoek, welterusten. Goed dat ie het doet, echt stoer. Dat zegt wat over Ronald hoe hij in zijn vel zit en over wat voor twee seizoene hij achter elkaar heeft gespeeld.

Correia wist na de goal van Koeman dat de buit binnen was en voor hem voelt handhaving als 'een kampioenschap': "Dit was wel echt een lekker gevoel. De tweede helft was echt spannend. Ik merk dat ik heel opgelucht en heel blij ben."

