Het drama waar Ajax inzit wordt alsmaar groter. In Groningen zijn ze na 5 minuten op een achterstand gekomen. Thom van Bergen werd de diepte ingestuurd en kon in de 1 op 1 makkelijk scoren. Kan Ajax terugkomen? Volg het duel hier live.

Ajax begon nog goed aan het duel met veel balbezit op de helft van FC Groningen, maar de eerste de beste bal achter de verdediging is gelijk raak voor Groningen. Ajax-huurling Dies Janse gaf een piekfijne bal dwars door het midden waar Van Bergen achteraan ging. Hij was veel sneller dan Baas en troefde hem met gemak af. Met een wippertje over de uitkomende Maarten Paes heen, zet hij Groningen al na 5 minuten op voorsprong.

Opstelling Ajax

Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Mokio, Steur, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts

Ko Itakura

Tegen FC Groningen hopen de Amsterdammers dichter bij Feyenoord te kruipen, dat tweede staat met 4 punten meer dan de Ajacieden. Daarbij kunnen ze alleen geen gebruik maken van Ko Itakura. De Japanner is nog altijd geblesseerd en zal tegen zijn oude ploeg niet aanwezig zijn.

Ajax-trainer Fred Grim gaf verder geen tekst en uitleg op de persconferentie, we weten dat Itakura met een rugblessure te maken heeft maar verder is niks bekend over de duur. Itakura kwam deze zomer over van Borussia Mönchengladbach, maar dat is nog niet helemaal geworden wat iedereen ervan gehoopt had. Zijn laatste wedstrijd was op 24 januari tegen FC Volendam, sindsdien speelde hij geen minuut meer.

Youri Regeer

Verder is Grim verplicht een wijziging door te voeren op het middenveld van Ajax. Youri Regeer pakte afgelopen weekend tegen PEC Zwolle een gele kaart en is daardoor geschorst. Het was zijn vijfde dit seizoen en dat betekent dat hij zaterdag tegen Groningen niet mee mag doen. Dat vergroot de kansen weer voor Sean Steur of Jorthy Mokio. Beiden moesten vorige week vanaf de bank toekijken, daar waar ze eerst wel vaker een basisplaats kregen.