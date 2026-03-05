Het beleid bij Ajax gaat flink op de schop onder leiding van directeur Jordi Cruijff. In eerste instantie werd de gehele technische staf van Jong Ajax de laan uitgestuurd en inmiddels volgen nieuwe stappen. Zo heeft Cruijff ruimte gemaakt op de technische afdeling voor Siem de Jong en Daniël de Ridder bij de Amsterdammers.

Ajax-icoon Siem de Jong gaat zich richten op de scouting en dat zal hij gaan doen met Joel Lara. De Spaanse topscout werd eerder al binnen gehengeld door Cruijff om zich bezig te houden met Ajax 1, de beloftenploeg én Ajax Onder-19. Daarnaast wordt van De Jong ook verwacht dat hij het contactpersoon voor verschillende teams en voetbalinhoudelijke afdelingen wordt.

Interne opleiding

De Ridder, die de jeugdopleiding van Ajax en zo'n dertig wedstrijden in de hoofdmacht speelde, wordt juist verantwoordelijk gehouden voor het voorbereiden en afwikkelen van transfers. De oud-speler heeft een juridische achtergrond en kan zich daar op gaan richten. Zowel De Jong als De Ridder lopen al zo'n twee jaar mee bij Ajax op verschillende afdelingen. Nu hebben Cruijff en de desbetreffende oud-spelers dus een plek gevonden binnen de club.

Cruijff is verheugd met de komst van de twee oud-spelers: "Siem en Daniel kennen de voetbalwereld van binnenuit en hebben sinds hun komst ook de organisatorische kant van Ajax leren kennen. Dat is een waardevolle combinatie voor de club en voor mij. Ze begrijpen wat er speelt op het veld én wat er nodig is daarbuiten. Ik ben blij dat ik met hen kan samenwerken en van hun kennis gebruik kan maken in de stappen die we met Ajax gaan zetten."

Kelly Zeeman en Ricardo van Rhijn

Naast De Jong en De Ridder wordt er ook ruimte gemaakt voor Ricardo van Rhijn en Kelly Zeeman. Zij doorliepen hetzelfde traject en komen terecht op de commerciële en media-afdeling. Daarmee lijkt Cruijff ook meteen af te rekenen met de felle kritiek op een eventuele Spaanse invasie. Naast een Spaanse delegatie bij Jong Ajax en topscout Lara heeft hij zijn vizier dus ook op 'talent' binnen de Ajax-gelederen gericht.