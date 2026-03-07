De geboren Groninger Jenning de Boo heeft een staande ovatie gekregen in de Euroborg, het stadion van FC Groningen. Tijdens het duel met Ajax werd de schaatser in de rust onder luid gejuich van het publiek geëerd wegens zijn uitzonderlijke prestaties.

Jenning de Boo heeft de afgelopen tijd geweldige dingen neergezet. Op de Olympische Spelen in Milaan en Cortina pakte hij al tweemaal zilver, op de 500 en 1000 meter. Maar vooral op de WK Sprint hield De Boo huis; hij won drie van de vier afstanden. Met drie medailles om de nek liep hij een ereronde bij FC Groningen.

Prestaties De Boo

Donderdag scherpte De Boo nog het baanrecord aan op de 500 meter in Thialf. De schaatser van Reggeborgh reed een geweldige tijd (33,78) en verschalkte daarmee Amerikaan Jordan Stolz. Zij waren grote concurrenten op de Olympische Spelen.

"Dit is fantastisch, ik kom uit een vol Thialf maar hier in de Euroborg is net even extra. Dit doet veel, ik kom hier vaak. Dit is als thuiskomen", glundert een enthousiaste De Boo bij ESPN. "Ik volg FC Groningen altijd op de voet", zegt hij met een brede lach op het gezicht.

Terugblik De Boo

"Ik ben heel goed in één keer pieken, maar moest hier vier keer goed zijn. Dat het me gewoon lukt, had ik niet gedacht", vertelde De Boo na zijn wereldtitel sprint. De sprinter moest op de Spelen van Milaan op de 500 en 1000 meter genoegen nemen met zilver achter Stolz. "Ik was na de Spelen supergebrand en hongerig. Ik wilde hem heel graag verslaan, zo zei ik net ook tegen hem. Het is jammer dat het niet gelukt is op de Spelen, maar ik kijk daar op geen enkele manier negatief op terug."

De Boo was trots op zijn prestatie van dit WK. "Ik wist dat hij te verslaan was en op de Spelen zat ik heel dichtbij. Ik heb mezelf verbaasd, maar hij verbaasde me ook een beetje. Dat ik op de laatste 1000 meter met een voorsprong van 1,8 seconde zou starten, dat had ik me begin dit seizoen niet kunnen voorstellen."