Afgelopen zomer stapte Ajax-aanvaller Mika Godts in het huwelijksbootje met zijn jeugdliefde Haifa Salem Ali, die in 2023 werd verkozen tot Miss Limburg (België). Het stel koos voor een traditionele islamitische huwelijksceremonie. De twintigjarige buitenspeler spreekt openlijk over zijn relatie, maar houdt zijn geloof bewust buiten de schijnwerpers. "Dat is privé", zegt Godts.

Godts en Salem Ali kennen elkaar al zo'n zes jaar en maakten samen de weloverwogen keuze om jong te trouwen. "We willen een stabiel leven, samen", vertelt Godts in een interview met het Belgische weekblad HUMO. "Haifa heeft veel meegemaakt, oorlog in Somalië en andere erge dingen die wij ons niet kunnen voorstellen."

"Na een lange, barre tocht op zoek naar een beter leven is ze in België terechtgekomen. Haar jeugd lijkt in niets op hoe ik ben opgegroeid, noem het gerust traumatisch. We kunnen er samen over praten, wat mooi is, maar het zijn niet altijd makkelijke gesprekken", erkent de Belg.

Bewondering voor partner

Hoewel Godts vaak zelf in de schijnwerpers staat, steekt hij zijn bewondering voor zijn partner niet onder stoelen of banken. "Ze is erg getalenteerd. En mooi, natuurlijk", lacht hij. "Ze heeft haar eigen wenkbrauwenpraktijk, gaat naar school en doet modellenwerk. In 2023 was ze Miss Limburg en heeft ze de finale van Miss België gehaald. Ze helpt me waar ze kan, maar heeft ook haar eigen leven. Dat is goed, want niet alles moet om mij draaien. Wij zijn allebei erg verantwoordelijk en volwassen voor onze leeftijd. Dat kan ook moeilijk anders, met wat zij heeft meegemaakt."

Belang van het geloof

De Ajax-speler krijgt regelmatig vragen over zijn geloof, mede door de islamitische ceremonie bij de bruiloft. "Of ik tot de islam bekeerd ben? Dat is privé", stelt hij resoluut. "Maar ik kijk met een open blik naar de wereld. Ik vind religies interessant en heb me erin verdiept. In het geloof zitten veel mooie dingen die je ook kunt toepassen in je eigen leven."

Volgens Godts staat zijn interesse in religie los van zijn relatie met Salem Ali. "Ik was er voorheen al mee bezig. Mijn moeder komt uit een christelijke familie en ging elke week naar de mis. Dat heb ik nooit gedaan, of toch niet vaak. Maar ik ben nieuwsgierig: ik kijk met een open blik naar de wereld", besluit hij.