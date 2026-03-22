De tweede Klassieker is eindelijk daar. Ajax komt op bezoek in De Kuip, waar bij Feyenoord een heuse blessuregolf heerst. Heel het land zal naar dit duel kijken, ook omdat bij winst van Ajax koploper PSV kampioen kan worden in Velsen-Zuid, bij Telstar. Of kan Robin van Persie, met Dick Advocaat als adviseur, Ajax kapot spelen? Volg De Klassieker hier live.

De ploeg van Robin van Persie kent een onstuimige periode, maar staat toch nog altijd tweede in de Eredivisie. Die positie geeft straks recht op Champions League-voetbal. Dat wil Ajax ook en met een overwinning wordt die hoop ineens een stuk realistischer. Ajax staat momenteel vijf punten achter op Feyenoord, maar dat kan met een overwinning dus twee punten worden. Wel staat NEC nog in de weg, want zij hebben momenteel twee punten meer dan Ajax. Feyenoord - Ajax begint om 14.30 uur.

Zee van blessures

Bij Feyenoord is er opnieuw een blessuregeval bijgekomen. Bart Nieuwkoop ligt er de rest van het seizoen uit. Dat is een groot drama voor Feyenoord, dat al twaalf geblesseerde spelers had. Een schandalig aantal voor één van de grootste clubs van Nederland. Het is dan ook niet gek dat de club een extern bureau heeft ingeschakeld om te onderzoeken waar al deze blessures vandaan komen.

De blessures bij Feyenoord zijn al langer een groot probleem. Vorig jaar onder Brian Priske vond men dat er al veel blessuregevallen waren in Rotterdam, maar dat is dit jaar nog veel erger. Momenteel staat de teller op 12 en dat is niet lekker voor Robin van Persie, die moeite heeft een degelijk elftal op te stellen. Hij mist een zee aan spelers: Leo Sauer, Tsuyoshi Watanabe, Jeremiah St. Juste, Gijs Smal, Sem Steijn, In-beom Hwang, Shaqueel van Persie, Givairo Read, Malcom Jeng, Gernot Trauner en ook Thomas Beelen zitten in de lappenmand.

Blessures Ajax

Het geluk is aan de zijde van Ajax-trainer Oscar Garcia, want hij is niemand kwijtgeraakt in de afgelopen periode. Vorige week moest hij het doen zonder Wout Weghorst en met Kasper Dolberg op de bank. Weghorst was ziek én geschorst. Nu is Weghorst niet meer geschorst en ook niet meer ziek. Hij is er dus weer bij. Dat maakt de lappenmand van Ajax heel klein. Naast de bekende namen van Jaros en Zinchenko is Ko Itakura nog altijd geblesseerd en ook Youri Regeer is er niet bij. Hij raakte vorige week tegen Sparta geblesseerd en zal er lang uitliggen, vertelde Garcia.