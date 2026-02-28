PSV jaagt al weken op de vroegste landstitel ooit en zet die jacht zaterdagavond voort in Almelo. De koploper reist als uitgesproken favoriet af naar Heracles, maar juist tegen de zogenoemde kleintjes ligt het gevaar vaak op de loer. Heracles hoopt in eigen huis te stunten, terwijl PSV weet dat alleen winst telt. Volg alle ontwikkelingen hier live vanaf 18.45 uur.

Voor PSV gaat in Almelo de jacht op de vroegste landstitel ooit verder. De Eindhovenaren staan veertien punten boven naaste belager Feyenoord en stevenen af op het derde kampioenschap op rij. Voorlopig lijkt PSV definitief kampioen te kunnen worden op 11 april tegen Sparta. Voor Heracles is de situatie 180 graden anders. Voor de hekkensluiter wordt het nog een hels karwei om de rode lantaarn over te dragen. Het verschil tussen PSV en Heracles is liefst 45 punten.

Genoeg keuzes in de aanval

De ongenaakbare koploper kampt dit seizoen al met een volle ziekenboeg. Zo ontbreken Ruben van Bommel en Alassane Pléa al sinds de openingsfase van de competitie. Enkele weken geleden voegde ook Guus Til zich bij dat rijtje. De gelegenheidsspits was maandenlang de enige optie in de punt van de aanval, maar nu Myron Boadu en Ricardo Pepi weer fit zijn, is hij zelf geblesseerd geraakt. Naar verwachting staat hij nog geruime tijd aan de kant.

Salah-Eddine wéér niet fit

In de achterhoede moet Bosz het in ieder geval stellen zonder Anass Salah-Eddine. De Marokkaanse vleugelverdediger worstelt sinds zijn terugkeer van de Afrika Cup met zijn fitheid en viel tegen Newcastle United al vroeg geblesseerd uit. Sinds halverwege januari kwam hij alleen vorige week tegen SC Heerenveen in actie, toen hij een kwartier mocht invallen. Bosz benadrukt dat het 'geen ernstige blessure is', maar dat Salah-Eddine simpelweg rust nodig heeft.

Speler Blessure Uit de roulatie sinds Alassane Plea Kraakbeen schade 18 augustus 2025 Ruben van Bommel Knieblessure 22 september 2025 Nick Olij Liesblessure 6 februari 2026 Guus Til Onbekende blessure 17 februari 2026

Puntenverlies enkel tegen de kleintjes

PSV gaat dit seizoen hoogstwaarschijnlijk de landstitel binnen slepen, maar opmerkelijk genoeg werden vrijwel alle punten verspeeld tegen ploegen die strijden tegen degradatie. De ploeg van Peter Bosz verloor van FC Volendam en Telstar, terwijl er gelijk werd gespeeld tegen NAC Breda. PSV verspeelde in het restant van de competitie nog eenmaal punten, tegen Ajax.