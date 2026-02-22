Frans van Seumeren, de eigenaar van FC Utrecht, schoof zondagochtend aan bij het programma Goedemorgen Eredivisie. Hier liet de ondernemer blijken wat zijn ambities zijn met de club - ambities die volgens hem worden afgeremd door de Nederlandse topclubs.

Van Seumeren wil graag dat FC Utrecht aansluit bij de top vijf. Dat moet volgens hem gebeuren via de jeugd. " Het liefst zou ik werken zoals AZ dat doet. Met een sterke jeugdopleiding en een goede doorstroming van jeugd naar het eerste elftal. Daar kijk ik echt naar", zo stak hij af.

Er is echter een probleem rondom de doorstroming van de jeugd naar het eerste elftal. De Utrechtse club kent namelijk veel concurrentie op het gebied van jeugdspelers. Deze worden regelmatig weggeplukt door grotere clubs, tot grote ergernis van Van Seumeren. "We hebben de ellende dat al onze goede jeugdspelers de laatste jaren zijn weggehaald door Ajax of PSV. Daar word je helemaal gek van."

Strijdbaar

Ondanks dat clubs als Ajax en PSV de ontwikkelingen in de weg zitten, blijft de eigenaar van FC Utrecht strijdbaar als het gaat om de jeugd. " De afgelopen jaren is die niet goed genoeg geweest. Mark Otten, de trainer van Jong FC Utrecht, doet het goed. Het voetbal ziet er veelbelovend uit. Er komen vier spelers aan die de stap naar het eerste kunnen maken."

Toch blijft de geldschieter ook realistisch. " Maar de jeugdopleiding moet veel beter. We zijn geen club die naar beneden gaat, we blijven in de subtop hangen. Maar uiteindelijk moeten we een vaste top vijf-club worden. Qua begroting hebben wij de zesde begroting van de Eredivisie, dus minimaal moet je dan ook zesde worden."

