Wie zaterdagavond de televisie aanzette om de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen te kijken, viel op dat topschaatsster Jutta Leerdam op een van de tribunes zat. Veel mensen vroegen zich af waarom zij, zo kort na haar olympische successen, in Eindhoven opdook. Inmiddels is er een antwoord op die vraag.

In een hoek van het Philips Stadion ligt de bekende Legends Lounge. Daar kijken speciale gasten naar een wedstrijd van PSV, terwijl ze genieten van een glas wijn en luxe hapjes. Afgelopen zaterdag was Leerdam daar te gast om het duel van de Eindhovenaren tegen de Friese club te aanschouwen.

Voor veel mensen kwam deze verschijning als een verassing. Ze was immers nog een dag daarvoor in Miami om haar verloofde Jake Paul te steunen bij een operatie voor zijn gebroken kaak, die hij eind 2025 opliep in een gevecht tegen de Britse bokser Anthony Joshua.

Verklaring

Inmiddels is de reden achter haar bezoek aan de Eindhovense club bekend geworden. Zo meldt Omroep Brabant dat ze op uitnodiging van Frank van Gool in de Legends Lounge zat. Van Gool is de oprichter van KaFra Housing, een bedrijf dat sponsor is van PSV en sinds 2024 de hoofdsponsor van de topschaatsster.

"Ik ken Jutta nu een paar jaar en we hebben goed contact met elkaar. Dat is hecht. Wij zijn de hoofdsponsor en het paste in haar schema, daar waren we heel blij mee", zo vertelt Van Gool aan de regionale omroep van Noord-Brabant.

Kersvers olympisch kampioen Jutta Leerdam aanwezig in Eindhoven 🥇👀#psvhee pic.twitter.com/5cISGWdeii — ESPN NL (@ESPNnl) February 21, 2026

Van Gool was overigens zelf ook toeschouwer bij de Olympische Spelen in Milaan om te zien hoe Leerdam goud pakte op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. "Ik ben zelf aanwezig geweest bij allebei de races. Een ontzettend mooi moment, helemaal geweldig."

Mede door de prestaties van Leerdam op de Spelen werd ze dus uitgenodigd door haar hoofdsponsor. "Ik heb haar uitgenodigd uit respect voor elkaar. Respect voor wat zij heeft gedaan. Ik was dan ook erg blij dat ze naar de Legends Lounge kon komen. Daar eren we graag kampioenen. En natuurlijk is het dan het mooiste omdat te doen in de week nadat ze haar gouden en zilveren medaille heeft gehaald. Het was voor iedereen een grote verrassing dat ze er was."

Drie punten

In de Legends Lounge zag Leerdam hoe de koploper van de Eredivisie drie punten in de wacht sleepte. PSV kende een valse start en kwam op achterstand, maar rechtte de rug na rust volledig. Zo kon PSV, net als Leerdam op de Spelen, na een geslaagde avond juichen: 3-1.