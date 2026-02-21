Alle ogen waren zaterdagavond in het Philips Stadion gericht op Jutta Leerdam, die plaatsnam in de Legends Lounge tijdens het duel tussen PSV en sc Heerenveen. Myron Boadu had het niet meegekregen, maar kreeg toch de lachers op zijn hand met een opmerking op de persconferentie. "Was haar vriend er ook bij?", vroeg hij grappend.

Myron Boadu maakte zaterdagavond een prima indruk bij zijn basisdebuut voor PSV. In de eerste helft was het nog vrij onwennig, maar direct na rust was hij wel trefzeker. Het was zijn eerste basisplaats sinds 17 mei 2025. "Je mist natuurlijk wel ritme als je zes maanden niet in de basis hebt gespeeld. Als ik fit ben en er lekker inzit, dan kan ik dit team écht helpen", benadrukt Boadu na zijn rentree. "Het is klote dat blessures weer roet in het eten gooien. Dit PSV heeft zoveel kwaliteit en je krijgt zoveel kansen als spits, dan wil je beschikbaar zijn."

Mentaal erg gegroeid

De pijlsnelle aanvaller heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet op mentaal gebied, want hij heeft de nodige blessures gehad. "Je baalt natuurlijk, maar ik heb helaas wel aantal blessures gehad in mijn leven en heb daarvan geleerd", gaat Boadu verder. Hij heeft veel steun gekregen vanuit zijn directe omgeving én vanuit God. "Ik heb veel gehad aan mijn ouders, broers, zus en vriendin. Daarnaast heb ik de Bijbel open geslagen, daarom wist ik dat ik sterker zou terugkomen."

Boadu haalde ook veel motivatie uit de gesprekken met Ricardo Pepi en Guus Til. "Toen we beiden (Pepi en Boadu, red.) niet op het veld stonden, zijn we heel erg naar elkaar toegegroeid. En Guus ken ik natuurlijk al van AZ. Toen ik hier gefrustreerd was omdat ik niet speelde, zei hij altijd: My, jouw tijd komt nog wel, blijf rustig. En ook toen ik geblesseerd raakte, was hij er voor me. Hij is een goede vriend geworden."

Uiteindelijk kon de 25-jarige Boadu terugkijken op een prima rentree. Hij was trefzeker en hield het zeventig minuten vol. Na afloop kreeg hij toch wel op zijn flikker van zijn vader. "Mijn vader is altijd kritisch. Hij vond dat ik er drie moest maken en daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik had er natuurlijk één in de eerste helft moeten maken, maar ik wist ook: als ik nog een kans krijgt, dan maak ik 'm wél."

Jutta Leerdam op tribune

En dat gebeurde direct na rust. Hij stond op de goede plek en kon gemakkelijk binnen schuiven na een lage voorzet van Paul Wanner. Boadu scoorde onder toeziend oog van topschaatsster Jutta Leerdam, daar had hij echter geen weet van. "Was ze er met haar vriend?", grapt Boadu, die meteen op een vraag kon rekenen. "Had je plannen dan?"

"Nee, nee, nee. Ik heb een hele leuke vriendin", corrigeert Boadu zichzelf razendsnel. "Ik had liever gehad dat mijn vriendin in het stadion zat. Dat zeg ik er maar bij, anders krijgen we problemen thuis. Mijn vriendin was er niet bij omdat ze in Thailand zit. Ze was een week geleden jarig en is twee weken naar Thailand gegaan", verklaart Boadu haar afwezigheid.

