De een-na-laatste speelronde van het Eredivisie-seizoen is van start gegaan! Met een tal van scenario's is het nog heel spannend in de competitie. Feyenoord kan de tweede plaats en dus Champions League-voetbal veiligstellen. Onderin moet NAC ook aan de bak, voor hen kan het doek vallen vandaag. Volg hier alle wedstrijden van de 33e speelronde!

Feyenoord moet alles op alles zetten in de strijd om de tweede plek, maar de scherpte mist nog in het begin van de wedstrijd tegen AZ. Al na anderhalve minuut gaat het mis achterin bij de Rotterdammers en dat straft Troy Parrott af. Als NEC wint op bezoek bij FC Groningen, kunnen de Nijmegenaren op de laatste speeldag nog over Feyenoord heen met deze stand.

Ook Volendam is vroeg op voorsprong gekomen. Zij spelen uit bij Excelsior en de 0-1 betekent dat de zestiende plek nu voor Telstar is.

Lager op de ranglijst staan de ploegen ook onder hoogspanning. De strijd om degradatie is nog altijd springlevend. Waar Heracles al is gedegradeerd kan NAC Breda hetzelfde lot wachten als er niet gewonnen wordt deze zondag. De wedstrijd Excelsior-FC Volendam is ook een behoorlijke kraker. Zij strijden om de play-offs voor promotie/degradatie te ontlopen. Volg de strijd onderin hier.

