De een-na-laatste speelronde van het Eredivisie-seizoen is van start gegaan! Met een tal van scenario's is het nog heel spannend in de competitie. Feyenoord kan de tweede plaats en dus Champions League-voetbal veiligstellen. Onderin moet NAC ook aan de bak, voor hen kan het doek vallen vandaag. Volg hier alle wedstrijden van de 33e speelronde!

Feyenoord moet alles op alles zetten in de strijd om de tweede plek, maar de scherpte mist nog in het begin van de wedstrijd tegen AZ. Al na anderhalve minuut ging het mis achterin bij de Rotterdammers en dat strafte Troy Parrott af. Na rust was het Anis Hadj-Moussa die de stand weer gelijk trok. FC Twente nam door de ruime voorsprong op Sparta de derde plek over, omdat NEC en Ajax niet voorbij FC Groningen en FC Utrecht lijken te komen.

NAC kwam op voorsprong tegen Heerenveen. Aanvoerder Boy Kemper nam zijn ploeg bij de hand met de openingstreffer. Dat verandert voor nu niks aan de stand: door de voorsprong van Telstar en het gelijkspel bij Volendam is het verschil tussen de ploegen vier punten. Excelsior speelt zich met deze tussenstander definitief veilig, aangezien Telstar en Volendam volgende week tegen elkaar spelen.

Lager op de ranglijst staan de ploegen ook onder hoogspanning. De strijd om degradatie is nog altijd springlevend. Waar Heracles al is gedegradeerd kan NAC Breda hetzelfde lot wachten als er niet gewonnen wordt deze zondag. De wedstrijd Excelsior-FC Volendam is ook een behoorlijke kraker. Zij strijden om de play-offs voor promotie/degradatie te ontlopen. Volg de strijd onderin hier.

