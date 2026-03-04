Het is een soort déjà vu-moment voor Mexx Meerdink na de gewonnen halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker tegen Telstar. Vorig jaar was hij ook op zijn retour na een blessure toen AZ de bekerfinale haalde. In de finale ging het uiteindelijk mis voor hem en AZ, maar ze krijgen over 6 weken een herkansing tegen NEC. Mét een fitte Meerdink: "Dit kan het seizoen helemaal omdraaien."

Voor de tweede keer op rij gaat Mexx Meerdink een bekerfinale meemaken met AZ. En dat terwijl hij pas 22 jaar is. Na afloop van AZ - Telstar spreekt Sportnieuws.nl met een gelukkig man, ondanks dat hij als invaller meer weinig inbreng had in de 2-1 overwinning. "Het is een geweldige beloning voor ons team, voor de club. We zijn enorm trots."

Déjà vu

Het moet een déjà vu zijn geweest voor Meerdink. De veelbelovende spits van AZ kwam vorig jaar ook terug van een blessure in de weken voor de bekerfinale voor AZ, dat is nu niet anders. Hij raakte op de training bij het Nederlands elftal geblesseerd waardoor hij zijn mogelijke debuut bij Oranje in rook zag opgaan. Tel daarbij op dat het niet zo goed gaat met AZ in de competitie en je zou denken dat Meerdink helemaal geen fijn seizoen heeft.

Bovendien is hij lang niet verzekerd van een basisplaats. Maar een bekerwinst zou veel verbloemen, vindt hij zelf. "Zo, echt wel", zegt hij met schitterende ogen. "Dat kan het hele seizoen omdraaien. Het is niet het seizoen dat ik verwacht had, maar ik sta er nu en ik ben fit. Er komen nog mooie dingen aan", spreekt hij veelbelovend.

Strijd met Parrott

Of hij ook daadwerkelijk de spits van AZ zal zijn in de finale is maar de vraag. "Als je fit bent, dan wil je zoveel mogelijk spelen. Maar ik heb natuurlijk met Troy te maken en hij doet het ook super goed. Hij is erg belangrijk voor het team, dan weet je wat jouw rol in het team is. Dan speel je daarop in. Ik weet waar ik vandaan kom, dan kan je ook niet gelijk van 0 naar 100 gaan. Dat moet in stapjes gaan", vertelt hij heel wijs.

Contract voor het leven?

Toch zal hij hopen op een geweldige bekerfinale, met een hoofdrol voor hem. Het is immers al zijn tweede finale op rij. Meerdink beseft zelf ook hoe bijzonder dat is. "Dat kunnen er maar weinig zeggen, denk ik", zegt hij stralend. Wanneer de verslaggever zegt dat hij er op dit tempo nog 10 kan halen, moet hij lachen. "Dan moet ik hier wel een contract voor het leven tekenen."

Op de vraag wat hij van de goal van Troy Parrott vond, haalt hij zijn schouders op. "Ja, als hij er zo in rolt... Alleen maar lekker", lacht hij. "Ik heb hem niet teruggezien, maar wat kan mij het schelen. We staan in de finale, dat is waar het om gaat toch?"