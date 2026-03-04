AZ mag zich opmaken voor de tweede bekerfinale op rij. In eigen huis werd er met 2-1 gewonnen van Telstar door twee curieuze doelpunten. Telstar verweerde zich kranig in de eerste helft, maar werd in de eerste vijf minuten na rust knock-out geslagen. Het avontuur van stuntploeg Telstar houdt daarbij op in de halve finale, terwijl AZ opnieuw mag dromen van de eerste prijs in 13 jaar.

Het voetbalgeweld van dinsdagavond kon niet worden overtroffen in Alkmaar. Waar NEC en PSV al binnen 36 minuten vier keer hadden gescoord, bleven bij AZ-Telstar de doelpunten een stuk langer uit. Het eerste deel van de wedstrijd gebeurde er bijzonder weinig. AZ had de betere kansen, zoals van tevoren ook wel was verwacht. Kees Smit kreeg in de 20e minuut de beste poging tot de openingstreffer, maar hij schoot de bal wild over.

Trappen van Ronald Koeman Jr.

Telstar stond wel onder druk, maar had het prima onder controle en leek totaal niet nerveus te worden van het spel van AZ, dat voor de tweede keer op rij de bekerfinale wilde halen. Telstar kon voor het eerst in de geschiedenis van de club de bekerfinale halen, maar wachtte gerust hun kans af. Ze loerden op de counter en hoopten op de fluwelen trap van Ronald Koeman Jr. op doel. Alleen leek die motor wat te haperen woensdagavond: alleen al in de eerste helft schoot hij de bal drie keer over de zijlijn.

Vechten als leeuwen

De eerste serieuze poging van de elf van Anthony Correia was pas in de 32e minuut. Na een mooie rush van invaller Tyrese Noslin dook Sem van Duijn op in de zestien, maar hij peerde de bal over het doel heen. Even later kreeg Telstar ook een mooie kans uit een corner, maar kreeg in de nastoot bijna de deksel op de neus. Jayden Owusu-Oduro besloot de bal weer snel het spel in te schieten, en daar kwam de mentaliteit van Correia zijn ploeg tevoorschijn. Als tien wilde stieren vlogen ze op verdediger Elijah Dijkstra af, zo konden ze de counter in de kiem smoren.

Vlak voor rust kreeg Telstar nog een vrije trap op een mooie plek, na een mooie variant mocht Guus Offerhaus uithalen en hij miste het doel maar op een haar na. Daarmee ging Telstar met goede moed de rust in, wetende dat het nog weleens een resultaat kon pakken in de tweede helft.

Spannende tweede helft

Maar die hoop werd in de eerste vijf minuten na rust vakkundig om zeep geholpen door AZ. Na 48 minuten lag de 1-0 al in het netje nadat Danny Bakker een goede voorzet van Kees Smit in zijn eigen goal werkte. De 2-0 was misschien nog wel knulliger dan de 1-0. Een corner van Sven Mijnans werd metershoog weggekopt, de bal daalde tergend langzaam en leek op de doellijn te landen. Tien man hadden zich verzameld om de bal weg te werken of in de goal te werken. Uiteindelijk gaf Parrott in alle heisa het laatste tikje, waardoor de 2-0 op zijn naam kwam.

Daarmee kreeg Telstar wel een heel fikse dreun te verwerken, die de stuntploeg niet meer te boven kwam. De hoop werd weer even levend, nadat Kay Tejan de 2-1 binnenschoot, maar het bleek niet genoeg voor nog een verlenging. Daarmee blijft de halve finale tot nu toe het verste eindstation in de historie van Telstar. AZ mag voor de tweede keer opgaan voor de bekerfinale en treft 19 april NEC in De Kuip. Vorig jaar leek AZ er met de winst vandoor te gaan, maar na penalty’s verloren zij van Go Ahead Eagles. De Alkmaarders zullen hopen dat het muntje dit jaar wél hun kant op valt.