Afgelopen zomer kon Michael Reiziger als bondscoach van Jong Oranje rekenen op behoorlijk wat kritiek. Hij liet Mexx Meerdink thuis, terwijl de AZ-spits in geweldige vorm was. In Sportnieuws.nl De Maaskantine blikt Reiziger terug op het voorval met de spits en geeft hij tekst en uitleg over hoe het precies zit. "Met die ophef was helemaal niemand mee geholpen.”

Het was de periode vlak voor het jeugd EK van Jong Oranje in Slowakije. Mexx Meerdink viel op als spits bij AZ en scoorde aan de lopende band. Toch bleef een uitverkiezing voor Jong Oranje uit richting het EK. Heel Nederland begreep er niks van. Het werd zelfs een onderwerp bij het grote Oranje en Reiziger kreeg veel kritiek. In gesprek met Robert Maaskant blikt hij terug op die periode. Maaskant legt hem de stelling voor: “Ik had Mexx Meerdink moeten opbellen”. Daarop antwoordt Reiziger met ‘ja’.

Meerdink

Uiteindelijk vraagt Maaskant om uitleg over de situatie en die geeft Reiziger. “We hebben vooraf gesprekken gevoerd, want het is natuurlijk een spits die we al een tijd volgden. Dat deden we al toen hij bij Vitesse speelde”, bekent Reiziger. Meerdink was in het het begin van het kalenderjaar 2024 verhuurd namens AZ aan Vitesse.

In dat stadium, november 2024, besloot Reiziger Meerdink uit te nodigen, maar van een oproep bij Jong Oranje kwam het niet. “Ik heb hem uitgenodigd maar de club heeft daar niet aan meegeholpen. Dat is jammer, omdat je dan een speler niet bij je kan hebben die eigenlijk op dat moment gewoon fit is”, legt Reiziger uit. “Ze lieten hem gewoon niet gaan?”, vraagt Maaskant waarop Reiziger bevestigend spreekt.

'Dat is beleid van de KNVB'

“Van tevoren geef je aan welke spelers mogelijk geselecteerd kunnen worden, daar zat zijn naam ook bij. Als je dan niet terug krijgt dat hij niet fit is, dan neem je aan dat de speler dat is. En als een speler fit is, dan moet je je gewoon melden. Helemaal als je ervoor al een wedstrijd bij de club hebt gespeeld”, wat in het geval van Meerdink zo was. “Dat is ook beleid van de KNVB. Dat is ontstaan omdat daarvoor spelers zich afmeldden terwijl ze fit waren. Daar zijn ze scherp op.”

Maaskant probeert de situatie even duidelijk te schetsen: “Ik heb begrepen dat hij gewoon niet fit was en dat AZ daar niet duidelijk in gecommuniceerd heeft”, waarbij Reiziger aanvult: “Ze hebben in november tegen ons gezegd dat hij niet mocht gaan, terwijl hij in mijn ogen gewoon fit was. Want hij speelde ook daarna.”

Leeroy Echteld

Dan benoemt Maaskant een pikant feit. Leeroy Echteld, de assistent van Reiziger bij Jong Oranje, is ook werkzaam bij Jong AZ en kon dus weten van de situatie. “Maar die dingen houd ik totaal gescheiden”, legt Reiziger uit. “Ik ga hem op dat moment niet voor het blok gooien.” Maaskant begrijpt dat niet, omdat hij informatie heeft die Reiziger kon gebruiken. “Dan komt hij in een heel andere situatie. Dat wil ik ook voor hem niet.”

Daarna gaat het weer over Meerdink, een kleine sprong naar maart, een aantal maanden voor het EK van Jong Oranje. “Hij was toen niet fit om te spelen, en daarna speelde hij echt een paar goede wedstrijden en had hij een aantal goede maanden. Dan ben je natuurlijk in gesprek met de club”, vertelt Reiziger. En toen kwam AZ met een besluit richting Jong Oranje: “De club gaf aan dat het beter is dat hij, het is niet de fitste speler, en ze vonden hem niet fit genoeg om dat toernooi te spelen. Dat bericht kreeg je door, en dan ga je niet twijfelen.”

Gesprek met Meerdink

Wel is Reiziger van mening, terugkijkend op het hele verhaal, dat de KNVB én AZ de situatie beter hadden moeten behandelen. “Vooraf aan het toernooi al. Niet wetende dat het zo’n ophef zou worden. Dat hebben we verkeerd ingeschat. Met de ophef was helemaal niemand mee geholpen. Wij niet, het team Jong Oranje niet en de speler ook niet. Gelukkig heb ik daarna met Meerdink gesproken en dat was een goed gesprek waar ik mijn motivatie heb kunnen uitleggen. Daar had hij begrip voor.”