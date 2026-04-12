Mika Godts stond de pers te woord na het gewonnen duel met Heracles Almelo en toonde zich nog strijdvaardig in de race om de Champions League. Ook vroeg men hem waar zijn toekomst zou liggen. En wat zou hij dan eventueel waard zijn? "Wat een gek straks schrijft, dat ben ik dan waard", lacht hij.

Mika Godts was maar weer eens goud waard voor Ajax tegen een bar slecht Heracles. Hij tekende voor de 1-0 en had zelfs ook nog bijna een tweede goal gemaakt. Het was alweer zijn vijftiende goal van dit seizoen, en dat bij een Ajax dat maar lastig het net weet te vinden. Hij is een van de lichpuntjes in Amsterdam en is vastberaden dat de laatste vier wedstrijden te blijven.

'Ik geloof nog in de Champions League

Want hoe moeilijk de opdracht ook is, hij heeft nog altijd het gevoel dat Champions League-voetbal volgend seizoen mogelijk moet zijn in de Johan Cruijff ArenA. "Week in, week uit ben ik bezig om zelf beter te worden en betere statistieken te krijgen, maar vooral ben ik bezig met Ajax. Dat is het allerbelangrijkste", zegt Godts.

Godts heeft het goed naar zijn zin bij Ajax en is naar eigen zeggen niet bezig met een vertrek. Zijn landgenoot Jorthy Mokio tekende afgelopen vrijdag bij in Amsterdam. "Ik heb wel met hem gesproken en gezegd dat hij moet blijven, om hier eerst basisspeler te worden." Als hij naar zijn eigen toekomst gevraagd wordt, is hij duidelijk. "Ik heb al vaker aangegeven dat ik graag bij Ajax ben. Ik heb altijd de droom gehad om hier een prijs te pakken. Dat gaat dit seizoen niet meer lukken, dus hopelijk volgend jaar", hint hij op een langer verblijf.

'Daarvoor hebben we te veel verspeeld'

Toch sluit hij een vertrek niet helemaal uit. "In de zomer ga ik kijken. Misschien verandert het een en ander wel, misschien ook niet. Ik ga kijken wat het plan is met het team en met mij." Hij sprak al wel met technisch directeur Jordi Cruijff, maar niet over een langer verblijf. Daar wil hij ook nog helemaal niet mee bezig zijn, want hij wil gewoon de Champions League halen met Ajax. "We hebben nog niet over de Champions League gesproken, maar bij mij zit het geloof er nog in. Maar we kijken niet naar andere teams, daar hebben we geen invloed op. Daarvoor hebben we te veel verspeeld."

Toch zal het mislopen van de Champions League wel een grote aderlating zijn voor de Belg. Steeds vaker ruikt hij aan het hoogste niveau. Dit jaar speelde hij met Ajax in het miljardenbal en de afgelopen interlandperiode was hij met de Rode Duivels mee en maakte hij zijn debuut. "Tuurlijk is dat het niveau dat je altijd wil aanhouden, daarom wil ik er ook alles voor doen om dat samen te behalen", stelt hij.

Prijskaartje Mika Godts

Met zijn statistieken in de Eredivisie is hij de productiefste speler van de competitie. Wanneer Godts geconfronteerd wordt met het hoge prijskaartje van Kees Smit (60 miljoen) komt er een lach op zijn gezicht. "Wat ik waard zou zijn? Ik weet niet waar dat allemaal op gebaseerd wordt, maar uiteindelijk zal er een gek wel iets over mij schrijven en dan ben ik dat waard", lacht hij.

Vooralsnog is Godts niet bezig met cijfers. Niet met zijn eigen doelpunten en assists, niet met de punten op de ranglijst en ook niet met zijn prijskaartje. "Ik probeer altijd vrij in mijn hoofd te zijn. Als ik een limiet voor mijzelf zou zetten deze laatste vier wedstrijden, dan ga je niet verder denken dan dat. En dat wil ik wel altijd. Dus ik probeer geen limiet te stellen en gewoon zo hoog mogelijk te eindigen. Maar zoals ik eerder al aangaf: voor mij geldt nu eerst Ajax, daarna Mika Godts.