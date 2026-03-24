Er zijn maar weinig lichtpuntjes te zien bij Ajax dit seizoen, maar de talenten Rayane Bounida en Sean Steur laten zich in het donker meer dan zien. Samen met sterspeler Mika Godts laten ze zich zien aan de wereld. Langzaamaan kunnen de twee al dromen van een interlandcarrière, al zitten ze momenteel beide op een ander spoor.

De achttienjarige Steur scoorde tegen Feyenoord zijn eerste goal voor Ajax, maar dat was nog niet genoeg om opgenomen te worden in de selectie van Jong Oranje van bondscoach Michael Reiziger. De oud-international verklaart waarom de uitblinkende middenvelder zich nog 'gewoon' moet melden bij Oranje onder 19. "Je wilt zo'n jongen de tijd gunnen om zich goed te ontwikkelen", zegt Reiziger in gesprek met NU.nl. "Op dit moment was het nog te vroeg."

'Natuurlijk volg ik hem'

Daarbij heeft Reiziger een ruime keuze op het middenveld en kiest hij voor de cruciale EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen voor meer ervaring bij Jong Oranje. "Ik weet niet of hij (Steur, red.) nu al evenveel kan brengen als de jongens die erbij zitten. Dat moet ik in de toekomst gaan uitvinden. Sean doet het goed en is basisspeler bij Ajax, maar ook nog niet elke wedstrijd. Natuurlijk volg ik hem. Ik ben benieuwd hoe hij het volgend seizoen gaat doen."

Rayane Bounida maakt keuze

Hoe anders is de situatie van vleugelaanvaller Bounida. De twintigjarige Belg heeft de beloftenploeg van de Rode Duivels definitief links laten liggen en kiest voor een carrière bij Marokko. De twee landen wilden maar wat graag beschikken over de diensten van de rechtsbuiten van Ajax. "Er is een brief binnengekomen dat Rayane zijn keuze gemaakt heeft. Dat is een beslissing die enkel hij kon maken. Het is een jongen met veel kwaliteiten en ik wens hem verder veel succes, maar wij moeten nu door met de jongens die hier zijn", bevestigt Gil Swerts, bondscoach van Jong België, aan Sporza de keuze van Bounida voor Marokko.