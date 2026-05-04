De Nederlandse voetbalwereld keek gespannen uit naar de uitspraak in het kort geding dat NAC tegen de KNVB had aangespannen. De rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan in de zaak tussen NAC Breda en de KNVB over de zogeheten 'paspoortgate'. Het verzoek van de Bredanaars is afgewezen.

De kwestie begon na het competitieduel van 15 maart 2026, waarin NAC Breda met 6-0 verloor. De club uit Breda betoogt dat Dean James in die wedstrijd niet speelgerechtigd was. Volgens NAC verloor hij zijn Nederlandse nationaliteit nadat hij voor Indonesië uitkwam, waardoor hij mogelijk zonder geldige werkvergunning op het veld stond.

De KNVB besloot eerder de uitslag te laten staan en zag geen reden om de wedstrijd opnieuw te laten spelen. Tijdens de zitting in Utrecht benadrukte de bond dat een andere beslissing gevolgen kan hebben voor andere clubs, die dan mogelijk ook eerdere wedstrijden willen laten herzien. Daardoor zouden ruim honderd wedstrijd opnieuw gespeeld moeten worden. NAC stelde daartegenover dat het zich alleen richt op de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles en zich baseert op de geldende reglementen.

Uitspraak rechter

De rechter deed maandagmiddag uitspraak over de kwestie. "Uit het reglement volgt dat het competitiebestuur de wedstrijd ongeldig kan verklaren. Het gebruik van het woord ‘kan’ geeft aan dat het competitiebestuur de beleidsvrijheid heeft om te beslissen of een wedstrijd al dan niet ongeldig wordt verklaard. Hier kon en mocht de KNVB tot het besluit komen om de wedstrijd niet ongeldig te verklaren. Omdat de wedstrijd niet ongeldig is, kom je niet bij vraag 2: de vraag of de wedstrijd overgespeeld moet worden. Dat NAC zich in de degradatiezone bevindt, maakt hier daarom niet uit", valt te lezen in de officiële uitspraak.

De voorzieningenrechter heeft beoordeeld of het competitiebestuur bij het nemen van het besluit de betrokken belangen op zorgvuldige en redelijke wijze heeft afgewogen. De voorzieningenrechter concludeert dat dit inderdaad het geval is.

Hoeveelheid duels van groot belang

"Tijdens de zitting stelde de KNVB dat wedstrijden normaal worden overgespeeld bij een niet-speelgerechtigde speler, maar dat eerdere voorbeelden individuele gevallen waren. Omdat dit seizoen in 133 Eredivisiewedstrijden zo’n speler meedeed, mocht het competitiebestuur de mogelijke grote gevolgen voor de bijna afgeronde competitie zwaarder laten wegen dan het belang van NAC om over te spelen", oordeelt de rechter.

NAC reageert op uitspraak

"De voorzieningenrechter oordeelde dat het duel tussen Go Ahead Eagles en NAC van maart 2026 niet ongeldig hoeft te worden verklaard en niet hoeft te worden overgespeeld. NAC zal nu eerst het vonnis bestuderen en verder bespreken met haar adviseurs en daarna pas verdere mededelingen doen", stelt NAC op de officiële clubsite.