De paspoortgatezaak krijgt mogelijk een staartje dat het Nederlandse voetbal flink op zijn kop zet. Als NAC Breda in het gelijk wordt gesteld door de rechter, dreigt een juridische kettingreactie met grote gevolgen. Dat concludeert De Telegraaf.

In de Kick-off podcast schetst verslaggever Jeroen Kapteijns het gitzwarte scenario. "Dit kan een heel moeilijk verhaal gaan worden, mocht NAC in het gelijk gesteld worden", stelt hij. "Dan zal TOP Oss ook snel volgen met een gang naar de rechter, die hebben dan ook een sterke zaak. En er staan allerlei clubs klaar op de achtergrond om ook juridische stappen te ondernemen."

Paspoortgate

De zaak draait om de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda van 15 maart, die met 6-0 verloren ging voor de Brabanders. NAC stelt dat Go Ahead-speler Dean James niet speelgerechtigd was, omdat hij als Indonesisch international niet meer over een geldige werkvergunning zou beschikken. De club eist dat de wedstrijd ongeldig wordt verklaard of opnieuw gespeeld wordt. Aanstaande maandag volgt de uitspraak in het kort geding.

De KNVB waarschuwde in de rechtbank al voor een domino-effect. "Er is veel meer in het geding dan één duel. Het gaat om meerdere spelers in de Eredivisie, de eerste divisie en de Vrouwen Eredivisie", stelde de advocaat van de voetbalbond. "Wedstrijden dienen op het veld te worden gespeeld en niet bij de rechter."

'Gaan Ajax en PSV dan de Champions League in?'

Die vrees wordt gedeeld door De Telegraaf-journalisten. "De KNVB maakt zich hier heel erg zorgen over, want dan zou het een enorme chaos kunnen worden. Dan kan ook nog in het geding komen of de competitie op een normale manier kan worden afgemaakt", aldus Kapteijns. Valentijn Driessen voegt daaraan toe: "Dan zou de competitie waarschijnlijk ongeldig worden verklaard of iets dergelijks."

Mike Verweij trekt de vergelijking met het coronaseizoen, toen Marc Overmars als technisch directeur van Ajax pleitte voor een streep onder het seizoen. "Wat ga je dan doen met de Europese plaatsen? Gaan Ajax en PSV dan de Champions League in?" Verweij besluit met een cynische noot: "De kans voor Ajax om de Champions League in te gaan is het grootst als er een streep door het seizoen gaat." Driessen reageert droogjes: "Ze zouden een Marc Overmars moeten hebben."

Ajax-PSV

Ondertussen gaat de Eredivisie 'gewoon' weer door. Zaterdagavond staat De Topper op het programma: Ajax ontvangt PSV, dat vorige maand voor de derde keer op rij kampioen werd en het feestje inmiddels op Ibiza heeft gevierd. Voor de Amsterdammers is het een cruciaal duel in de strijd om Europees voetbal. Maandag volgt dan de uitspraak en hoewel de kans klein is dat de rechter het seizoen volledig op zijn kop zet, houdt de voetbalwereld toch even de adem in.