Wekenlang was het Nederlandse voetbal in de ban van de zogeheten 'paspoortgate'. NAC Breda vond dat Go Ahead Eagles in de wedstrijd tegen ze met een niet speelgerechtigde speler had gespeeld. Nadat de KNVB hun verzoek om over te spelen afwees, toog de club uit Breda naar de rechter. Ook daar kregen ze geen gelijk. Komt er nog een reactie van NAC?

NAC Breda verloor de wedstrijd in Deventer met 6-0, maar greep alles aan om die uitslag ongeldig te verklaren. In hun ogen had linksback Dean James niet mogen spelen, omdat hij niet over de juiste papieren beschikte nadat hij voor Indonesië besloot uit te komen. Bij de KNVB kreeg NAC geen gelijk, dus probeerden ze het bij de rechter. Ook die oordeelde in het nadeel van de nummer 17 van de VriendenLoterij Eredivisie.

De voorzieningenrechter in Utrecht oordeelde dat de KNVB zelf mocht bepalen dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. De beslissing om een wedstrijd over te spelen, volgt pas na de beslissing dat de wedstrijd ongeldig is. Dat zijn twee verschillende beslissingen, stelde de rechter. Volgens de rechter is het aan het competitiebestuur om te beslissen of een wedstrijd al dan niet ongeldig wordt verklaard. Dat is niet gebeurd.

Gevolgen voor de competitie

Volgens de KNVB hebben in de Eredivisie dit seizoen in 133 wedstrijden niet-speelgerechtigde spelers meegespeeld. Dan is volgens de rechter te begrijpen dat de KNVB het verzoek van NAC heeft afgewezen. Het is volgens hem niet onredelijk dat het competitiebestuur de potentieel grote gevolgen voor de competitie, die bijna ten einde is, zwaarder laat wegen dan het belang van NAC om de wedstrijd over te spelen.

De rechter is van mening dat het besluit van de KNVB zorgvuldig is geweest en dat de verschillende belangen voldoende zijn afgewogen.

NAC ziet af van verdere procedures

NAC wilde eerst het vonnis bestuderen, om dan met een reactie te komen. Die is er nu. NAC legt zich neer bij de uitspraak die de rechter deed in het kort geding. "NAC heeft besloten de uitspraak van de rechter om het duel met Go Ahead Eagles niet ongeldig te verklaren en niet te laten overspelen te accepteren. Er wordt niet overgegaan tot verdere procedures", aldus de club.

Degradatie bijna een feit

NAC heeft na 32 wedstrijden 25 punten en staat 6 punten achter op nummer 16 FC Volendam, dat ook nog eens over een beter doelsaldo beschikt. De club uit Breda moet de laatste twee wedstrijden met ruime cijfers winnen om niet te degraderen en is dan ook nog afhankelijk van resultaten van andere clubs. NAC speelt nog thuis tegen sc Heerenveen en uit tegen AZ.

