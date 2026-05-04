Nu de rechter zich heeft uitgesproken over de zaak tussen NAC en de KNVB kan de storm van de paspoortgate weer gaan liggen. Het duel met Go Ahead Eagles (6-0) gaat niet overgespeeld worden. Daar zijn ze bij de KNVB, maar ook bij de thuisspelende ploeg Go Ahead, maar wat blij mee. De trainer vierde dat op opmerkelijke wijze op zijn sociale kanalen.

NAC had de rechtszaak aangespannen omdat ze er slecht voor staan op de ranglijst, broodnodig punten nodig hebben en Go Ahead Eagles onbewust met een niet-speelgerechtigde speler op het veld stond. De mensen binnen de club uit Deventer waren direct verrast en geloofden nooit in het gelijk van NAC. Daarom was de vreugde maar al te groot bij trainer Melvin Boel toen hij de uitspraak las.

Voor Go Ahead Eagles zijn de punten namelijk ook broodnodig. Zij staan momenteel op een veilige plaats, maar zouden bij drie punten in mindering ineens weer moeten vrezen voor play-offs om promotie en degradatie. De recatie van Boel was opvallend. De trainer deelde een GIF op zijn sociale kanalen uit de wereldberoemde serie FRIENDS. Op de GIF is het fictionele karakter Chandler Bing te zien met een van zijn iconische vreugdedansjes.

De rechtszaak had nog erger uit kunnen vallen voor Go Ahead Eagles. Want als er was besloten dat NAC gelijk had én daarmee meerdere wedstrijden niet geldig zouden worden verklaard, zouden de Eagles ergens onderaan de ranglijst bungelen. Al dat leed blijft hen nu bespaard.

