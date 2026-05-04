Nu de rechter zich heeft uitgesproken over de zaak tussen NAC en de KNVB kan de storm van de paspoortgate weer gaan liggen. Het duel met Go Ahead Eagles (6-0) gaat niet overgespeeld worden. Daar zijn ze bij de KNVB, maar ook bij de thuisspelende ploeg Go Ahead, maar wat blij mee. De trainer vierde dat op opmerkelijke wijze op zijn sociale kanalen.
NAC had de rechtszaak aangespannen omdat ze er slecht voor staan op de ranglijst, broodnodig punten nodig hebben en Go Ahead Eagles onbewust met een niet-speelgerechtigde speler op het veld stond. De mensen binnen de club uit Deventer waren direct verrast en geloofden nooit in het gelijk van NAC. Daarom was de vreugde maar al te groot bij trainer Melvin Boel toen hij de uitspraak las.
Opmerkelijke reactie
Voor Go Ahead Eagles zijn de punten namelijk ook broodnodig. Zij staan momenteel op een veilige plaats, maar zouden bij drie punten in mindering ineens weer moeten vrezen voor play-offs om promotie en degradatie. De recatie van Boel was opvallend. De trainer deelde een GIF op zijn sociale kanalen uit de wereldberoemde serie FRIENDS. Op de GIF is het fictionele karakter Chandler Bing te zien met een van zijn iconische vreugdedansjes.
De rechtszaak had nog erger uit kunnen vallen voor Go Ahead Eagles. Want als er was besloten dat NAC gelijk had én daarmee meerdere wedstrijden niet geldig zouden worden verklaard, zouden de Eagles ergens onderaan de ranglijst bungelen. Al dat leed blijft hen nu bespaard.
Reactie KNVB
Ook voor de KNVB is dit een fijne uitkomst, zij voorzagen bij het gelijk van NAC een domino-effect die zijn weerga niet kende. Ook zij reageren opgelucht op de uitspraak: "We richten ons nu met z'n allen, dus ook met NAC Breda op het verdere verloop van de competitie. NAC heeft een belangrijk onderwerp geagendeerd, dat we met elkaar met veel inspanningen gelukkig snel hebben opgelost. Dat is belangrijk voor nu en voor de toekomst."
🚨 Laatste nieuws en opmerkelijke zaken uit de Eredivisie.
⚽ Programma, uitslagen en stand in Eredivisie.
🎥 Sportnieuws.nl De Maaskantine, wekelijkse show met Robert Maaskant.
📱 Download onze Sportnieuws.nl App en stel jouw favoriete club in.
🔔 Volg ons via Google Discover, met direct jouw persoonlijke voorkeuren.