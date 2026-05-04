NAC Breda heeft het kort geding rond de zogeheten paspoortgate tegen de KNVB verloren. Tot verbazing van voormalig trainer Robert Maaskant, die niet begrijpt dat zijn oude club nul op het rekest heeft gekregen van de voorzieningenrechter. Volgens hem is er wel degelijk iets misgegaan. "De wedstrijd overspelen is dus niet de juiste straf, maar wat dan wel?", vraagt hij zich hardop af.

Maaskant reageerde met verbazing op de uitspraak van de rechter. "Ik loop in het bos in Breda, maar zelfs de bomen zijn teleurgesteld in de uitspraak van de rechter", grapt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. De oud-trainer van NAC begrijpt weinig van de beslissing. "Ik vind het héél vreemd. Het lijkt me toch sterk dat de KNVB én clubs, die een regel hebben overtreden, hiermee wegkomen."

'Er móét wel een straf komen'

Volgens Maaskant hoeft het duel tussen NAC en Go Ahead Eagles niet per se opnieuw gespeeld te worden. "Ik kan me best voorstellen dat de rechter zegt: ik toets of deze wedstrijd moeten worden overgespeeld en dat doen we met deze redenen niet", legt hij uit. "Alleen, het feit is dat er niet-speelgerechtigde spelers zijn opgesteld en dat mag niet."

Dat er helemaal geen straf volgt, vindt de huidige analist moeilijk te begrijpen. "De vraag die nu boven de markt hangt is: de wedstrijd overspelen is niet de juiste straf, maar wat dan wel? Ik zou overspelen óók overdreven vinden, maar je kunt het niet zomaar door de vingers zien. Het verbaast mij dan ook enorm dat de KNVB niet meteen een geldboete heeft gegeven. Dan was de KNVB er meteen van af geweest en had je deze discussie niet gehad."

'Helemaal geen ingewikkelde situatie'

Maaskant ergert zich bovendien aan het argument dat de situatie ingewikkeld zou zijn. Volgens hem ligt het juist vrij simpel. "Dat roept iedereen, maar dat is het helemaal niet", bijt hij fel van zich af. "Je bent wel óf niet speelgerechtigd. In Indonesië kun je geen dubbel paspoort hebben en dus ben je geen EU-speler. Dat zijn gewoon de feiten. Ik vind het héél kwalijk dat clubs en de KNVB daar niet van op de hoogte waren en daarvoor moet je een bepaalde straf opleggen."

Complimenten voor Ajax

Volgens Maaskant hadden clubs het bovendien gewoon kunnen weten, als ze hun zaken goed op orde hadden gehad. "Ik snap best wel dat er allerlei negatieve gevolgen zijn op het moment dat je bestuurder van de KNVB of een betrokken club bent. Alleen, je hoort simpelweg de héél eenvoudige regel op te volgen en dat is niet gebeurd. Dat is een honest mistake geweest, maar ze hadden wel moeten weten."

Daarom heeft hij juist complimenten voor Ajax. "Zij hebben wél een werkvergunning voor Maarten Paes aangevraagd. Er is dus ook nog bewijs dat clubs het hadden kunnen weten als ze een goede jurist in huis hadden", besluit Maaskant.

Degradatie haast onvermijdelijk

Door het verloren kort geding lijkt degradatie voor NAC Breda zo goed als onvermijdelijk. De ploeg uit Breda ging afgelopen zondag met 2-0 onderuit bij FC Utrecht en staat met nog twee wedstrijden te spelen zes punten achter op zowel Telstar als FC Volendam. Bovendien heeft NAC ook een slechter doelsaldo dan beide concurrenten. Daardoor leek de juridische route de laatste strohalm voor de club om degradatie nog te voorkomen.