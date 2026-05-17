NEC heeft op de slotdag van de Eredivisie een historisch Champions League-ticket bemachtigd. De Nijmegenaren wonnen met 2-1 van Go Ahead Eagles en mogen daardoor dromen van een Europees avontuur. Maar NEC is niet de enige club die volgend seizoen Europa in gaat. In dit artikel lees je hoe de Europese tickets onder de Eredivisieclubs zijn verdeeld.

Voor de laatste speelronde van de Eredivisie waren drie Europese startbewijzen voor het seizoen 2026/27 al vergeven. Landskampioen PSV en nummer twee Feyenoord plaatsen zich rechtstreeks voor de competitiefase van de Champions League, terwijl bekerwinnaar AZ zich mag opmaken voor de Europa League.

Verdeling Europese tickets in Nederland

De nummer 3 plaatst zich voor de derde voorronde van de Champions League en is daarmee in elk geval verzekerd van de groepsfase van de Europa League. NEC ging er uiteindelijk met dat ticket vandoor, nadat het op de slotdag van de Eredivisie met 2-1 won van Go Ahead Eagles. FC Twente zag het felbegeerde ticket juist uit handen glippen door een pijnlijke 5-1 nederlaag tegen PSV.

Kampioen (PSV) en nummer 2 (Feyenoord) plaatsen zich voor competitiefase Champions League;

Nummer 3 (NEC) plaatst zich voor derde voorronde Champions League, minimaal verzekerd van competitiefase Europa League;

Bekerwinnaar (AZ) plaatst zich voor competitiefase Europa League;

Nummer 4 (FC Twente) plaatst zich voor tweede voorronde Europa League;

Winnaar van de play-offs om Europees voetbal (Ajax, FC Utrecht, SC Heerenveen of FC Groningen) plaatst zich voor tweede voorronde Conference League.

Ajax nummer 5

Doordat Ajax tegen sc Heerenveen niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel, konden de Amsterdammers niet profiteren van de nederlaag van FC Twente. Daardoor zit het seizoen van Ajax er nog niet op. Als nummer 5 van de Eredivisie mogen zij zich opmaken voor de play-offs om Europees voetbal.

Ajax speelt de play-offs overigens niet in eigen huis. De wedstrijden vallen namelijk in een periode waarin de club de Johan Cruijff ArenA niet huurt. In mei staat er een concertreeks van maar liefst tien optredens van Harry Styles gepland, waardoor het stadion niet beschikbaar is. De Amsterdammers wijken daarom voor de play-offs uit naar het stadion van FC Volendam.

Het uitwijkscenario doet denken aan twee jaar geleden toen Ajax ook veroordeeld leek tot het spelen van play-offs en De Toppers al geboekt waren in de Johan Cruijff ArenA. Zover kwam het niet omdat Feyenoord destijds de beker won en de verdeling van de Europese tickets daardoor een plek opschoof.

