In 14 jaar tijd maakte Bas van Noortwijk als teammanager van alles mee bij Feyenoord. Van hoogtepunten als het kampioenschap in 2017 tot aan heel vervelende situaties. In Sportnieuws.nl De Maaskantine vertelt hij openhartig over de zwaarste momenten uit zijn leven die hij bij Feyenoord meemaakte. Hij verloor daar zijn goede vriend en maakte ook het overlijden van de vrouw van Patrick Lodewijks mee.

Bas van Noortwijk schiet direct vol als hem gevraagd wordt wat zijn zwaarste momenten uit zijn carrière waren. "Er gebeuren natuurlijk altijd vervelende dingen die je bijblijft, dan weet ik niet of ik het makkelijk kan vertellen...", begint hij geëmotioneerd. "Maar het overlijden van Carlo de Leeuw (oud-materiaalman van Feyenoord, red.), dat was echt een vriend van mij. Maar wat me ook heel erg heeft geraakt, is het overlijden van de vrouw van Patrick Lodewijks."

Vrouw van Patrick Lodewijks

De huidige keeperstrainer van Oranje was destijds in 2015 werkzaam bij Feyenoord en wat hij meemaakte was verschrikkelijk. Zijn vrouw Yvonne werd op verschrikkelijke wijze slachtoffer van een verkeersongeval en overleed op 46-jarige leeftijd. Terwijl Lodewijks op het veld stond, was het de taak aan Van Noortwijk om dat nieuws te brengen. "Dan ben je ook aan de beurt", vertelt hij met een trillende stem.

"We kregen het bericht dat zijn vrouw was overleden door een auto-ongeluk en dan moet je dat gaan vertellen. En hij kon natuurlijk niet naar huis rijden. Dus wie moesten dat doen? Dat waren de secretaris voetbalzaken en ik. Dat was echt de langste autorit die ik ooit heb meegemaakt. Dat doet nog altijd wat met me. Ik moest toen ook zijn dochter thuis ophalen, om haar naar het ziekenhuis te brengen waar haar moeder lag ogebaard. Dat hakt er ontzettend in", klinkt het.

Verlies van Carlo de Leeuw

Ondanks dat het heel heftig was om mee te maken, is het een vanzelfsprekendheid dat je het doet, vindt Van Noortwijk. "Het moet natuurlijk iemand zijn die dicht bij hem staat en die dat soort dingen met hem kan delen", legt hij uit. "Je kan zo'n jongen toch niet alleen laten?"

Zes jaar geleden kreeg Van Noortwijk weer een enorme klap te verwerken. Zijn goede vriend op de club, Carlo de Leeuw, overleed. De oud-speler van Feyenoord was jarenlang aan de club verbonden als materiaalman en Van Noortwijk en De Leeuw hadden samen de grootste lol. "Toen moest ik de groep spelers vertellen dat hij overleden was. Dat hakte er ontzettend in. Maar ik denk dat het gewaardeerd wordt door de familie..."

Van Noortwijk sprak ook op de begrafenis van De Leeuw. Eerst wilde iemand van het bestuur was zeggen, maar daar ging hij voorliggen. "Carlo was niet zo van de directie, daar had hij niet veel mee. Toen heb ik het gedaan." Van Noortwijk maakte namelijk genoeg mooie anekdotes mee met De Leeuw, die hij nooit meer zal vergeten. Verderop in de podcast spreekt hij ook nog over hoe hij trainers graag in de maling nam met zijn vriend.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is Bas van Noortwijk te gast. In gesprek met Robert Maaskant blikt de oud-teammaanger van Feyenoord terug op zijn eigen spelerscarrière en zijn lange tijd bij Feyenoord. Als teammanager maakte hij in 14 jaar behoorlijk wat mee. Positieve momenten en zware periodes wisselden elkaar af in Rotterdam.

Hij vertelt openhartig over het gemis van zijn vriend Carlo de Leeuw, zijn stroeve relatie met Gertjan Verbeek en over werken met Ronald Koeman en Dick Advocaat. Hij geeft zijn mening over de huidige stand van zaken bij Feyenoord en vertelt geweldige anekdotes over Graziano Pelle, Rick Karsdorp en John Guidetti.