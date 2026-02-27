Binnen Feyenoord is mentale gezondheid allang geen bijzaak meer. Volgens Robin van Persie wordt er bewust en structureel aandacht aan besteed, zowel in de opleiding als bij het eerste elftal. "Het leeft wel en we zijn daar binnen de club ook mee bezig", reageert Van Persie, die het goed vindt dat er een campagne wordt georganiseerd in Nederland.

Volgens Van Persie moet de mentale gezondheid van spelers absoluut niet onderschat worden. "Ik geloof er zelf ook in dat het heel veel impact heeft hoe iemand zich mentaal voelt. Het is binnen onze opleiding ook belangrijk en krijgt echt wel een plek. Zeker in mijn eerste periode als profvoetballer bestond dit eigenlijk nog niet", vertelt Van Persie bij de persconferentie in aanloop naar het uitduel met FC Twente.

'In het begin vonden ze het gek'

Waar mentale begeleiding vroeger nog met argwaan werd bekeken, is het nu een geaccepteerd en gewaardeerd onderdeel van de professionele staf. "In mijn tijd als speler bij Arsenal weet ik dat een aantal spelers voor het eerst gebruikmaakte van een sportpsycholoog. In het begin vonden mensen dat een beetje gek, maar nu is het normaler. Zo iemand speelt vaak echt een rol binnen de staf en dat juich ik toe. Ik denk dat het hartstikke goed is dat het de juiste aandacht krijgt."

Van Persie ziet mentale begeleiding als iets dat op verschillende manieren kan bijdragen, zolang het maar oprecht blijft. "Dat is voorhanden en ik heb door de jaren heen ook met allerlei soorten mensen gesproken. Je kunt het vanuit heel veel invalshoeken aanvliegen, dus ik ben daar een voorstander van. Ik denk wel dat het belangrijk is om het in die benadering echt vanuit jezelf te doen. Het moet niet te groot worden gemaakt, want soms kun je er ook te ver in doorgaan."

Teamontwikkelaar aan staf toegevoegd

Naast individuele begeleiding wordt er bij Feyenoord ook gekeken naar het functioneren van het team als geheel. "Sinds kort hebben wij ook een teamontwikkelaar die één keer per week langskomt. Hij kijkt naar structuren en onze manier van samenwerken. Het zijn standaardzaken die je wel vaker ziet, maar ik vind het fijn dat hij er is. Het is een goede toevoeging aan onze manier van werken. Je moet dat vooral zien in de structuren binnen onze werkwijze en hij denkt mee over onze teamcultuur", besluit Van Persie.