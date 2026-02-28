De komst van Raheem Sterling naar Feyenoord zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen in binnen- en buitenland. Terwijl de 82-voudig international van Engeland zich inmiddels thuis probeert te voelen in De Kuip, speelt zijn privéleven zich grotendeels honderden kilometers verderop af. Zijn verloofde Paige Milian (30) bleef achter in Londen, waar zij haar carrière en het gezinsleven voortzet. Dit weten we over de vriendin van Sterling.

Sterling en Milian leerden elkaar al kennen rond 2010, in de periode dat Sterling zijn eerste stappen zette als profvoetballer bij Queens Park Rangers. De snelle opmars van Sterling zorgde er destijds voor dat hun contact verwaterde, maar na zijn toptransfer naar Manchester City in 2015 vonden ze elkaar opnieuw. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk van elkaar.

Streep door bruiloft

In maart 2018 zette Sterling hun relatie kracht bij met een huwelijksaanzoek. De geplande bruiloft in 2020 ging door de coronapandemie niet door en een nieuwe datum werd nooit publiek gemaakt. Formeel lijkt het Engelse koppel dus nog altijd verloofd. Die realiteit speelt zich momenteel vooral af in Londen voor Milian.

Milian bouwde daar de afgelopen jaren een eigen professionele identiteit op. Als manager bij Colossal Sports Management en mede-eigenaar van Milian Property Group combineert ze ondernemerschap met het moederschap. In het verleden gaf ze via YouTube een inkijk in het gezinsleven, maar sinds 2020 kiest ze bewust voor meer privacy. Op Instagram heeft ze meer dan honderdduizend volgers.

In opspraak door waterpijp

Sterling raakte in het verleden in opspraak toen er beelden opdoken waarop hij samen met zijn vriendin aan een shisha waterpijp rookte. De actie viel slecht bij zijn coach Brendan Rodgers, die vond dat de voetballer tijdens zijn vakantie op Ibiza geen voorbeeldige houding aannam. Uiteindelijk had het geen gevolgen. Sterling kwam enkele tijd later weer in de bladen toen hij aan het lachgas zat, waarna de tabloids schreven dat zijn carrière serieus in gevaar kwam.

Inbraak in huize Sterling

Sterling is vader van een samengesteld gezin. In 2012 werd hij uit een eerdere relatie vader van dochter Melody Rose. Samen met Milian kreeg hij later twee zoons: Thiago (2017) en Thai‑Cruz (2019). Het gezinsleven kreeg te maken met ingrijpende gebeurtenissen. Tijdens het WK van 2022 in Qatar werd Milian getroffen door een inbraak in het huis van haar familie, op het moment dat Sterling met Engeland actief was op het hoogste podium.