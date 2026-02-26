In de tijd dat Ronald Koeman bij Feyenoord werkte heeft hij bij teammanager Bas van Noortwijk een diepe indruk achtergelaten. De twee werkten nauw samen en vooral het natuurlijke overwicht van de huidige bondscoach van Oranje is erg bijgebleven. Dat zal ook een groot voordeel zijn op het WK, denkt Van Noortwijk. "Ik heb dat ook gezegd op mijn speech toen hij wegging."

Ronald Koeman was tussen 2011 en 2014 actief als trainer van Feyenoord en boekte prima resultaten met de Rotterdammers. Tweemaal werd hij tweede voor hij een transfer maakte naar Southampton in de Premier League. Hij werkte samen met namen als Graziano Pellè, Stefan de Vrij en Jordy Clasie. Vooral met de kleurrijke Italiaanse spits kon hij het goed vinden, al botste dat ook weleens.

Karakter van Koeman

Pellè was eigenwijs, maar had wel respect voor Koeman, en dat had ook te maken met een bepaald natuurlijk overwicht dat de huidige bondscoach van Oranje had. Bas van Noortwijk, oud-teammanager van Feyenoord legt uit waaruit dat bleek in gesprek met Robert Maaskant. "Hij hoefde alleen maar te kijken", zegt hij met een grijns op zijn gezicht.

"Hij was heel erg duidelijk. Spelers wisten als hij op een bepaalde manier keek, dat het niet goed was. Zelfs Graziano, en dat wil wat zeggen. Ik heb dat ook aangegeven in mijn speech toen hij wegging. Die gasten moesten toen allemaal lachen, die wisten precies wat ik bedoelde", herinnert Van Noortwijk.

WK met Oranje

Nu mag Koeman op voor het grootste toernooi uit zijn carrière als trainer: het WK. "Oranje kan best kampioen worden met Koeman. Maar dan moet alles in elkaar vallen. Er moeten geen blessures komen en je moet natuurlijk een beetje geluk hebben. Je zal moeten groeien in het toernooi. De temperaturen in Amerika zijn hoog, hoe ga je je daar tegen wapenen", vraagt hij zich af. "Maar qua het niveau heb je zeker de mogelijkheid om tot het laatst mee te doen", denkt Van Noortwijk.

Volgens de oud-collega van Koeman is hij in ieder geval absoluut de man die het meeste uit die groep gaat halen. "Hij heeft ook helemaal niks met heilige huisjes, of dat soort dingen. Het gaat hem maar om één ding en dat is het beste elftal opstellen in zijn visie. Hij wil winnen, dat is het enige dat telt", besluit hij.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is Bas van Noortwijk te gast. In gesprek met Robert Maaskant blikt de oud-teammaanger van Feyenoord terug op zijn eigen spelerscarrière en zijn lange tijd bij Feyenoord. Als teammanager maakte hij in 14 jaar behoorlijk wat mee. Positieve momenten en zware periodes wisselden elkaar af in Rotterdam.

Hij vertelt openhartig over het gemis van zijn vriend Carlo de Leeuw, zijn stroeve relatie met Gertjan Verbeek en over werken met Ronald Koeman en Dick Advocaat. Hij geeft zijn mening over de huidige stand van zaken bij Feyenoord en vertelt geweldige anekdotes over Graziano Pelle, Rick Karsdorp en John Guidetti.