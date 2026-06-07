Het vertrek van Robin van Persie mag geen verrassing zijn. Na de eerste persconferentie van de nieuwe directeuren van Feyenoord hing het al in de lucht. Oud-teammanager Bas van Noortwijk maakte al heel vaak een ontslag mee en voelde deze zelfs van buitenaf al aankomen. "De nieuwe directie kijkt blanco naar de situatie en heeft duidelijk een beslissing gemaakt."

De eerste persconferentie van Dévy Rigaux en Robert Eenhoorn sprak al boekdelen: de dagen van van Robin van Persie bij Feyenoord waren geteld. Hoezeer Van Persie door Dennis te Kloese werd beschermd, zo snel is hij eruit nu Te Kloese weg is. En dat is geen verrassing, vindt Bas van Noortwijk, oud-teammanager van Feyenoord.

Evaluatie nieuwe directie

Als iemand weet hoe dat binnen een club werkt, dan is hij dat wel. "De nieuwe directeuren hebben toch een evaluatie gedaan en die zullen gezien hebben dat er te veel mis is gegaan. Ik zou niet weten wie anders tot die conclusie had moeten komen, want er was niemand meer om dat oordeel te vellen", is zijn analyse van de gang van zaken.

Volgens de oud-teammanger gelden zaken als sentiment en historie bij de club dan niet meer. "Het belangrijkste voor de directeuren is dat er iets moet zijn waar zij een toekomst mee zien." Dat was in dit geval dus niet aan de orde. Directeur Robert Eenhoorn kijkt met een neutrale blik naar de situatie en heeft vaker met dit bijltje gehakt. "Ik zei al dat hij er geen doekjes om zou winden en niet bang zou zijn om directe beslissingen te nemen", stelt Van Noortwijk.

Geen basis om op te bouwen

Toch snapt hij dat het een vervelende mededeling moet zijn voor Van Persie, die maar wat graag bij 'zijn Feyenoord' wilde slagen. "Ik kan me voorstellen dat het rauw op zijn dak valt want hij had alle vertrouwen van de vorige directie. Maar de nieuwe directie is er gewoon blanco ingegaan. Ze zullen gesprekken hebben gevoerd en daar zijn dingen uit naar voren gekomen die laten zien dat het vorig jaar allemaal niet goed gegaan is", benadrukt Van Noortwijk.

Feyenoord werd dan wel tweede en behaalde daarmee de Champions League, dat gebeurde wel met een minimaal aantal punten dat historisch slecht was. "Er was natuurlijk onenigheid tussen Van Persie en wat spelers, de blessures, de keuze van de aanvoerder en het gewissel met de keepers. Dan ga je dat allemaal op een rijte zetten..." somt de oud-doelman op.

"Dan zal er ook geen vertrouwen zijn geweest voor de toekomst. Dat het mis is gegaan, dat is duidelijk. Maar de tweede plek was er toch, de Champions League ook. Alleen zal er dus besloten zijn dat er niet op voortgeborduurd kan worden", besluit Van Noortwijk.

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