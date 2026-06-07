Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat nieuws melden onder meer De Telegraaf en Voetbal International op zondagmiddag. ESPN-journalist SInclair Bischop heeft inmiddels nieuwe details over het ontslag onthuld.

Volgens Bischop hing het ontslag van Van Persie al hanger in de lucht. Volgens hem heeft de nieuwe clubleiding zorgvuldig naar de situatie gekeken en was de beslissing niet pas op het laatste moment genomen. De matige ontwikkeling van het spel onder Van Persie zou daarbij de doorslag hebben gegeven.

Persconferentie

Na de persconferentie van vorige week leek al duidelijk dat er iets speelde rondom de toekomst van Van Persie. Bischop had verwacht dat technisch directeur Dévy Rigaux juist zijn vertrouwen in de trainer zou uitspreken en zou aangeven dat Feyenoord samen met hem verder wilde. Die duidelijke steun bleef echter uit.

"Eigenlijk verwachtte je dat hij (Dévy Rigaux, red.) ging zeggen: 'We hebben een goed gesprek gehad met Robin van Persie vorige week, vorig jaar zijn er ongetwijfeld wat verkeerde dingen gebeurd, maar we hebben veel vertrouwen dat het dit jaar beter gaat'", zo vertelde Bischop tijdens ESPN Vandaag.

Harde conclusie

Bischop stelt dat Feyenoord bij de evaluatie van het afgelopen seizoen tot een harde conclusie kwam. Er zou op meerdere vlakken veel zijn misgegaan, waardoor de clubleiding onvoldoende vertrouwen had dat het komend seizoen vanzelf beter zou worden. Hoewel Rigaux nog de indruk wekte dat er uitgebreid geëvalueerd zou worden, hoorde Bischop dat de beslissing al enkele dagen eerder was genomen.

"Als je vorig jaar gaat analyseren, is daar gewoon heel veel fout gegaan op heel veel vlakken. Als je dan een analyse gaat maken, dan is die analyse zodanig dat je niet denkt dat alles volgend jaar wel goed gaat. Dat het uiteindelijk zo snel besloten is, want Rigaux gaf echt nog het beeld dat er lang geëvalueerd ging worden, maar ik heb mij laten vertellen dat dit niet van een uur geleden is. De knoop is een paar dagen geleden al doorgehakt."

Frisse start

Bischop ziet het ontslag, hoe pijnlijk ook, als een logisch moment om opnieuw te beginnen. Volgens hem was het vertrouwen in een betere toekomst onder Van Persie simpelweg te klein geworden.

"Dit is wel het moment voor een frisse start bij Feyenoord. Misschien is het voor Robin van Persie ook wel beter. Vooral het spel gaf de doorslag. Het spel was niet goed, heel veel spelers hebben zich ook doorontwikkeld. Sterker nog, heel veel spelers hebben een gedaalde waarde gehad. Ook het Europese verhaal was een sof. Er was heel weinig vertrouwen en dan, hoe pijnlijk het ook is, moet je de pleister eraf trekken."

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